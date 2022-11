Het dure programma in de wasstraat is ´slecht´ voor je auto

Als je vandaag naar de wasstraat gaat hoef je niet het dure programma te kiezen, het goedkope is zelfs beter.

Je auto zelf schoonmaken en verzorgen, voor sommige mensen onder ons is het een moment van rust. Een moment dat je echt even voor je zelf hebt. Maar anderen vinden het weer verschrikkelijk en veel gedoe en karren gewoon naar de wasstraat. Aldaar heb je keuze uit verschillende programma´s, die ook nog eens in prijs uiteenlopen. De uitgebreide programma´s zijn logischerwijs het duurste.

Dure programma in wasstraat ´slecht´

Nu blijkt dat een duur programma niet de per se de beste optie hoeft te zijn. Dit heeft Adac onderzocht. Deze organisatie is de ANWB van Duitsland en zegt dat dure programma´s zelfs schade kunnen veroorzaken aan je auto. Kijk, we weten allemaal dat door wasstraten er krasjes kunnen ontstaan. Maar dit lijkt steeds meer iets van het verleden te zijn, zeker omdat steeds meer mensen de auto voorwassen. Dit kan met een stroomstraal dat het eerste vuil verwijderd. Hierdoor heb je minder kans op krassen. Echter, de dure programma´s bieden ook vaak bodemreiniging aan en dat kan problemen veroorzaken.

Volgens Adac zijn de standaard programma´s het beste, maar dan moet je wel even voorwassen. Hiernaast zijn deze ook het goedkoopst. De varianten met bodemreiniging zijn niet nodig. En kunnen zelfs leiden tot problemen, zeker bij oude auto´s.

Bodemreiniging de boosdoener

Die problemen kunnen voorkomen omdat er bij oudere auto´s vocht kan binnenkomen via de onderkant. Deze zijn niet voorzien van plastic platen, modernere auto´s hebben dit wel. Ik heb zelf een vrij moderne auto, een Lynk & Co. Ja, echt. Toch werkt de marketing van de wasstraat goed, ik twijfel altijd! En ga vervolgens toch voor het dure programma. Dat moet toch beter zijn? Niet dus, want omdat de moderne auto’s voorzien zijn van deze platen is het weer niet nodig om de onderkant te wassen. Conclusie: eigenlijk is bodemreiniging gewoon niet nodig.

Adac komt nog met tip. Wax is altijd goed. Dit om je lak te ‘conserveren’, zodat deze beter bestand is tegen zonnestralen, hars of vogelpoep. En, zo kan je het langste genieten van je relatief goedkope wasbeurt.