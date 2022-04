Het einde dreigt voor Seat

De verschuiving van Seat naar Cupra bleek toch niet onschuldig en nu dreigt er een einde te komen aan het Spaanse merk.

Enkele jaren geleden werden de hete modellen van Seat onder een geheel nieuw automerk gebracht: Cupra. Voorheen bekend als het sportieve label van Seat, tegenwoordig dus een zelfstandig automerk. Mogelijk ging er veel meer schuil achter die transformatie op Spaanse bodem.

Hier in Nederland positioneert de importeur Cupra voornamelijk als sportief elektrisch merk. Zo is die lekkere Cupra Formentor VF 5 niet officieel in Nederland te koop. Zakelijk gezien een logische beslissing. Door die vijfcilinder komt er een klap BPM op, wat de SUV bijzonder moeilijk te verkopen maakt in ons landje. Vandaar de focus op plug-in hybride en volledig elektrisch.

Seat bestaat ook nog en brengt de niet sportieve modellen aan de man. Maar voor hoe lang nog? Volgens het Duitse Handelsblatt hangt de toekomst van Seat aan een zijden draadje, het einde dreigt. Die call zou afkomstig van de Volkswagen Groep. Bij een volgende reorganisatie binnen VAG zou er geen plek meer zijn voor Seat.

En hoewel dit nieuws niet officieel is, klinkt het inderdaad aannemelijk. De Volkswagen Groep heeft een vrolijke toekomst aangekondigd voor Cupra, met alleen al vier nieuwe modellen in 2025. Aan de kant van Seat is het akelig stil. Een voorbode van wat mogelijk komen gaat.

De hamer valt niet meteen voor Seat. Vermoedelijk blijft het Spaanse merk de komende jaren nog wel gewoon bestaan. Kijk er echter niet gek van op dat Seat aan het einde van dit decennium verleden tijd is.