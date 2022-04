Sportievere Cupra Born is welkome aanvulling

Eigenlijk zou de sportievere Cupra Born het beginpunt moeten zijn. Cupra is toch sportief?

Van badge naar merk. Cupra deed het in 2018. Voorheen was Cupra een label voor snelle Seats, maar het is nu een merk in de Volkswagen Groep, dat alsnog onder Seat valt. Het zijn nog altijd Spaanse zusters die aan elkaar verwant zijn. De Cupra Leon en Cupra Ateca zijn snelle versies van de Seat Leon en Seat Ateca.

Maar er zijn ook unieke modellen zoals de Formentor en deze Cupra Born. Daar was weliswaar een Seat van als concept, maar het merk kwam op de markt als Cupra. Heel kort door de bocht is het een sportief alternatief op de Volkswagen ID3. Kwam dat er ook uit? Op zich wel, maar dat ligt ook een beetje aan het feit dat de ID3 nauwelijks over dynamische capaciteiten beschikt. Een tandje sportiever mag wat ons betreft wel.

Sportievere Cupra Born

En verrek, er is gehoor gegeven aan onze gebeden. De Cupra Born is namelijk sportiever gemaakt. En nee, dat hebben ze niet gedaan middels een onbereikbare versie met 700 pk ofzo. Nee, de Adrenaline, Performance en Copper Edition met 58 kWh-accupakket zijn vanaf nu ietsje sterker.

De motoren leveren geen 204 pk, maar 231 stuks. De sprint van 0-100 km/u is daalt van 7,3 tellen naar 6,6 seconden. Dat is niet verkeerd. De actieradius is volgens de WLTP 418 km.

Let wel, het gaat niet zozeer om het accupakket, dan wel de uitvoering die je hebt. Want binnenkort krijgen de Adrenaline, Performance en Copper Edition met 77 kWh-accupakket ook de 231 pk sterke motor.

Als je een Born Essential of Born Business bestelt, heb je altijd de 204 pk sterke motor, of je nu de 58 kWh of 77 kWh-batterij hebt.

Prijzen en uitrusting sportievere Cupra Born

De modellen worden niet alleen sneller, maar ook sportiever. De Adrenaline krijgt nu standaard 19 inch wielen, terwijl de Performance en Copper Edition standaard 20 inch patta’s meekrijgen.

Daarnaast is Cupra zo sportief om de drie uitvoeringen interessanter te maken zijn een 370 W sterke Beats Audio-installatie, verwarmd stuurwiel en een groter touchscreen (12 inch).

Ook de prijzen wijzigen iets. We zetten ze even keurig op een rijtje voor je:

Essential (204 pk, 52 kWh) | € 39.990

Business (204 pk, 52 kWh) | € 42.990

Adrenaline (231 pk, 52 kWh) | € 44.990

Performance (231 pk, 52 kWh) | € 47.990

Copper Edition (231 pk, 52 kWh) | € 50.990

De Cupra Born kun je nu ook samenstellen in de Cupra Born-configurator. Heb je meteen iets leuks te doen bij de lunch!

Prijzen concurrentie:

Uiteraard kijken we ook eventjes naar de concurrentie van de Cupra Born. Daarbij valt op dat er niet veel directe concurrenten zijn als je een sportieve elektrische hatchback zoekt. De Mégane komt het dichtste bij, de BMW, Kia en Nissan zijn al wat ouder.

BMW i3 S (184 pk, 42 kWh) | € 43.634

Kia e-Soul ExecutiveLine (204 pk, 64 kWH) | € 43.575

Volkswagen ID3 Pro Edition (204 pk, 58 kWh) | € 44.090

Nissan Leaf E+ Tekna (217 pk, 60 kWh) | € 40.240

Renault Mégane E-Tech Optimum Charge Techno (220 pk, 60 kWh) | € 42.990

