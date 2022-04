Derde generatie Audi Q5 onderweg, niet elektrisch?!

Nee! de derde generatie Audi Q5 wordt niet elektrisch. Was gibt es?

Een van de belangrijkste modellen die Audi verkoopt, is de Q5. Het model is bijna overal ter wereld een hit. In de VS is het een kleine doch luxe crossover, in Europa is het een iets prijzige familieauto in Aziatische landen een statussymbool. Dit geldt overigens voor veel Duitse producten, niet specifiek voor Audi. Het is voor Audi wel erg prettig: zo hoeven ze niet drie verschillende modellen te ontwikkelen en te produceren.

Het huidige model loopt alweer mee sinds 2016. Dat betekent dat een nieuw model op komst is. Hoe gaat Audi dat aanpakken? De huidige Q5 (de ’80A’-generatie) staat op het MLB Evo-platform.

Dat is een volle generatie nieuwer dan het MLB-platform waar de Porsche Macan nog op staat. Het lijkt dus aannemelijk dat de nieuwe Q5 net als de Macan helemaal elektrisch is en ze wellicht het oude model er nog eventjes naast houden.

Derde generatie Audi Q5

Maar nee! Dat gaat niet gebeuren, aldus Carscoops. Die stellen dat de Audi Q5 niet op de Porsche Macan gaat lijken in technisch opzicht, maar op de nieuwe Audi A4 (die eveneens op komst is). Het platform is een evolutie van het MLB EVO-platform (EVO II?).

Dit is de Chinese Audi Q5 e-tron

Qua aandrijving staan er heel verrassend verbrandingsmotoren op de planning. Allemaal varianten van de 2.0 TFSI viercilinder. Deze zullen allemaal 48V-generators op de versnellingsbak hebben ter ondersteuning. Over diesels wordt met geen woord gerept. Belangrijker zijn de PHEV-varianten.

Deze heeft dezelfde 2.0 TFSI-motor, maar dan met een grote elektromotor en een systeemvermogen van 370 pk. Gezien de BPM op CO2-uitstoot zal de plug-in prijstechnisch veel interessanter zijn in Nederland. Waar er wél een RS4 zal komen, slaat Audi voor de derde keer de RS-versie voor een Q5 over.

Marktintroductie

Waarom komt er dan wel een elektrische Macan en geen elektrische Q5? Ten eerste is er al een elektrische Audi Q5 e-tron (zie headerfoto), dat eigenlijk een gerebadgde Volkswagen ID6 is.

Dat model zal hoogstwaarschijnlijk niet Europa komen. Ten tweede zal de Q5 nog veel verkocht gaan worden op markten waar men nog graag op benzine rijdt.

Dat niet alleen, Audi heeft natuurlijk al een hoop alternatieven. Denk aan een dikke Audi Q4 e-tron of een eenvoudige Audi e-tron. Porsche heeft die luxe van zo’n omvangrijk modelgamma namelijk niet en zal de markt bedienen met een oud gefacelift model en een nieuwe elektrische.

Nu we het toch over de markt hebben, wanneer komt derde generatie Audi Q5 op de markt? Er wordt gesproken over de onthulling in 2024, alhoewel sommige bronnen erop duiden dat het sneller zal zijn.

