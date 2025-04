Het einde van de Model S en Model X is nu heel dichtbij

Eindelijk, zowel de Tesla Model S als de Model X lijken uit hun lijden te worden verlost.

Stop, he’s already dead!

Het is 2025. Nog altijd heeft Tesla de Model S en de Model X in het gamma. Wat was eerder, de kleurentelevisie of deze modellen? Gevoelsmatig maken de Tesla’s al eeuwig deel uit van het gamma van de Amerikaanse autofabrikant.

Het einde komt nu wel heel dichtbij voor de modellen. De tarieven van ome Donald hebben hier aan bijgedragen. Je weet wel. Diezelfde tarieven waar neef Elon Musk niet zo blij mee is.

Tesla Model S en Model X foetsie in China

Tesla is gestopt met het verkopen van de Model S en Model X in China. Daarover bericht Bloomberg. De Model 3 en Model Y worden geproduceerd in China, maar voor de S en de X zijn ze aangewezen op import uit Amerika. De bejaarden-Tesla’s krijgen daardoor te maken met keiharde importheffingen. Dat maakt ze zo goed als onverkoopbaar in China. Daarom heeft Tesla maar besloten de stekker uit beide auto’s te trekken.

Het is meteen een praktijkvoorbeeld hoe de heffingen van Trump averechts kunnen werken en terugslaan als een boemerang. De hele MAGA-gedachte heeft serieuze effecten op de internationale handel voor Amerikaanse bedrijven. Zoals Tesla.

Tot voor kort kon de Chinese consument gewoon een Model S of X aanklikken in de configurator. Lekker full-option, glanzend wit, en omgerekend dik 90.000 euro lichter. Maar sinds kort? Foetsie. Alleen wat er nog in de voorraad staat kun je nog kopen. Daarna is het klaar.

Trump heeft de Chinese importheffingen opgepompt tot een magistrale 145%. China speelde het spelletje terug en gooide er 125% overheen voor Amerikaanse producten, dus ook in Amerika geproduceerde Tesla’s. Tja, dan wordt een Model S in Beijing ineens net zo duur als een penthouse in Shanghai.

Tesla zit in serieus zwaar weer. Verkoopcijfers donderden het eerste kwartaal onderuit tot het laagste niveau sinds 2022. Of de Model S en Model X ooit terugkeren in de Chinese configurator? Denk het niet. Misschien is het gewoon tijd om wereldwijd afscheid te nemen van de twee opa’s. Tijd voor wat nieuws Tesla!