Ferrari doet het wéér, nu met de LaFerrari Aperta

Je voelt 'm aankomen.

Het riedeltje is intussen bekend. Ferrari bouwt een special edition, het aantal te produceren exemplaren ligt laag en is gelimiteerd en uiteraard zijn alle exemplaren al verkocht nog voordat je de auto in kwestie op een beurs of op straat hebt kunnen aanschouwen.

Zulks gebeurde ook met de LaFerrari Aperta (209 stuks), maar we hebben goed nieuws voor degenen die achter het net visten. Ferrari bouwt namelijk nog één extra Aperta en die zal worden geveild voor het goede doel. Kom je bekend voor? Kan kloppen! Bij de LaFerrari met vast dak gebeurde dat namelijk ook.

Van de Enzo werd eveneens een extra exemplaar gebouwd. De één denkt voor de paus, de ander zegt zeker te weten dat Zlatan Ibrahimovic de gelukkige is. @4WillemE weet het antwoord…

Terug naar de Aperta! Veilinghuis RM Sotheby’s verwacht dat de auto tussen 3.000.000 en 4.000.000 euro gaat opleveren tijdens de Legenda e Passione veiling op 9 september aanstaande. De auto krijgt een speciale livery en de gehele opbrengst wordt aan een goed doel geschonken. Die datum is trouwens geen toeval. Ferrari bestaat op 9 september precies 70 jaar.