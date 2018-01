Nederlandse prijs nieuwe Renault Mégane R.S. bekend

Eindelijk hebben we een prijs.

Al sinds de presentatie in Frankfurt in september is het een groot vraagteken. Wat gaat die heerlijke Mégane R.S. kosten? Eindelijk is daar een antwoord op, want Renault Nederland heeft vanmorgen de Nederlandse vanafprijs van de hete hatch bekendgemaakt.

Eerst nog even de droge cijfers. De nieuwe Mégane R.S. komt met een 1.8 liter turbomotor, goed voor 280 pk en 390 Nm koppel. Men kan kiezen uit een handgeschakelde versnellingsbak of een automaat met dubbele koppeling. Net als voorgaande modellen, komt ook deze Mégane R.S. in verschillende smaakjes op de markt.

De ‘goedkoopste’ is de handgeschakelde Mégane R.S. 280. Deze variant is er vanaf 42.340 euro. De Mégane R.S. 280 EDC is met 44.540 euro iets duurder. Daar krijg je wel een geavanceerde automatische transmissie voor terug. Later komt er nog een Cup-variant. Renault zal de prijs voor deze versie in een later stadium bekendmaken. Eind 2018 komt er tevens een Trophy-variant van de Mégane R.S met 300 pk en 400 Nm koppel.

Vanaf morgen kun je een telefoontje plegen naar de Renault dealer, want per 1 februari accepteert het Franse automerk bestellingen.