Het ging niet goed voor Max Verstappen in Miami

Een goed begin is het halve werk, dus er is veel werk aan de winkel voor Max Verstappen en team om het weekend in Miami goed af te laten lopen.

Nieuwe baan betekent nieuwe spanning. Dat merk je als kijker, waar iedereen direct een mening heeft over nieuwe circuits en wat bepaalde stukken gaan betekenen voor de Grand Prix. Voor de coureurs is het natuurlijk hetzelfde verhaal. Het hagelnieuwe circuit waar dit weekend de GP van Miami op wordt gereden, is nog nooit eerder gebruikt. Dus is het fijn als de coureurs in ieder geval het materieel mee hebben, zodat ze tijdens de eerste vrije training(en) zo veel mogelijk rondjes kunnen rijden en de baan te leren kennen. Voor Max Verstappen liep dat allemaal niet zo volgens plan.

Max Verstappen heeft het zwaar

Vooral de tweede vrije training in Miami ging voor Max Verstappen niet helemaal lekker. Tijdens de eerste ging het allemaal ‘oké’ en noteerde hij de op twee na snelste tijd. Vanaf VT2 begonnen de issues. Tijdens VT1 werd namelijk wel gemeten dat de temperatuur in de versnellingsbak van de RB18 een beetje hoog opliep. Die is dus voor VT2 preventief vervangen, wat een half uur vertraging opleverde. Dat kost al een groot aantal rondjes dat je kunt rijden, maar vervolgens bleek de RB18 nog meer problemen te hebben.

Autoproblemen

Naast het versnellingsbakprobleem was er in Miami een oude duivel terug in de auto van Max Verstappen: het stuursysteem. De auto wilde nauwelijks sturen, wat zoals eerder in het seizoen te maken had met de hydrauliek. Ook vlogen de remmen nog in de fik tijdens een poging om terug te komen naar de pits. Kortom: de auto moet even grondig nagezien worden om te voorkomen dat tijdens de race dit soort zaken nóg een uitval opleveren. Max zelf vindt het pijnlijk omdat hij uiteindelijk maar een paar serieuze ronden heeft kunnen afleggen. Daarom heeft het team nog geen idee welke kant ze op moeten met de auto tijdens de kwalificatie en race.

Andere coureurs

Overigens was Max Verstappen niet de enige die het zwaar had in Miami. Vroeg in de tweede vrije training ging het ook niet lekker voor Ferrari’s Carlos Sainz, die na zijn pestweekend in Imola nu ook al zijn auto in de vangrail zette in Miami. Nicholas Latifi viel ook stil tijdens VT2 en Valtteri Bottas heeft VT2 nooit gered vanwege een crash in VT1. Kortom: het is voor iedereen nog even een teen in het neppe water dippen. Normaliter een recept voor spanning, al zeiden ze dat over de GP van Saudi-Arabië vorig jaar ook. (via De Telegraaf)