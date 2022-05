Autoblog Garage: nieuwe velgen voor de Renault Clio

Ik deed een belofte en brak die vervolgens toch weer. En zo zitten er toch nieuwe velgen onder de Renault Clio in de Autoblog Garage!

De comments onder onze Autoblog-artikelen zijn altijd leuk voor jullie als lezer om ons als schrijvers feedback te geven. Soms nuttig, soms niet, vaak een mening en dat laatste lezen wij graag! Het ding van meningen is echter dat iedereen ze heeft en ze bij bijna iedereen verschillen. Zorg er dus voor dat je niet je hoofd breekt over wat één persoon te zeggen heeft.

Sjonnie

Toch deed ik dat wel. Ik heb met jullie vaak genoeg gedeeld dat ik voor mijn Renault Clio een setje nieuwe velgen overweeg. Sterker nog: toen ik de auto voor het eerst in de Autoblog Garage parkeerde, zei waarde collega @willeme gelijk dat een mooi setje Sparco’s of OZ’s hier strak onder zou staan. Dat terwijl ik de – in mijn inziens – mooiste velgen voor deze generatie Clio heb, de vijfspaaks lichtmetaal die lijken op de RS-velgen (maar een inch kleiner zijn). Om even terug te komen op de reacties die ik eerder noemde: wat het idee voor velgen definitief in de ijskast zette is een reactie van @reactief, die zei dat het ‘een goede keuze is om de velgen niet te vervangen voor sjonnies’. Kortom: doe maar gewoon niet. En ik keek vaak om naar mijn auto en dan spookte toch die reactie weer door mijn hoofd. “Blij dat ik geen sjonnievelgen heb”.

Nieuwe velgen voor de Renault Clio

En dan kom ik nu toch even doodleuk melden dat er nieuwe velgen onder de Renault Clio zitten. Ik ben jullie een uitleg verschuldigd. Komt ‘ie.

Het begon allemaal bij het leukste gedeelde van een auto op leeftijd: de apk. Ik wist dat een paar zaken aan vervanging toe waren, maar ik zat toevallig in januari (de apk verliep op de 29ste) een beetje op zwart zaad. Via via was er een vriend van een familielid die vanuit een loods in Veendam apk kon verzorgen voor een vriendelijk prijsje. Dan krijg je natuurlijk geen A-merk producten eronder, maar een Clio uit 2004 is dan ook geen A-merk auto. Het moet een beetje proportioneel blijven: als ik 1.500 euro uitgeef voor een auto ga ik niet een jaar later dat nogmaals uitgeven aan apk.

Er mankeerde wat kleine zaken aan de Clio, maar ook een wat grotere zaak: banden. Ik heb de auto gekocht met ‘prima’ Hankook Allseason banden. Wel al wat aan de oude kant, maar qua slijtage leek het oké. Dus niet: na een jaar waren de voorbanden aan vervanging toe. Die zijn dan ook bij de apk vervangen door een setje banden uit 2021 van het merk Milestone. Zoals gezegd: geen A-merk en dus een ‘mismatch’ met de Hankooks achter. Zowel qua merk als qua uitvoering: de Milestones zijn zomerrubber. Kun je dat een apk-boer op budget kwalijk nemen? Ik vind van niet, het is namelijk geen ramp. Wel iets wat ik graag wilde fixen.

Toch nieuwe banden

Ik heb het vaker gezegd: ik heb twee linkerhanden. Maar dan in de gevaarlijke combinatie met niet extreem veel geld om andere mensen het professioneel te laten doen (als het echt moet natuurlijk wel, maar een bandenwissel voor 100 euro is zonde van je geld). Dus er moest een nieuwe set banden komen en ik zou absoluut niet zelf de banden van de velgen halen. Ergo: ik moest een set banden vinden waar al velgen onder zaten. Komt ‘ie toch weer: toen ging ik toch weer kijken naar velgen. Zo heb ik de knoop doorgehakt om dan toch maar een leukere set te vinden. Maar absoluut geen sjonnievelgen, want daar word ik zelf ook niet vrolijk van. Een oplossing vond ik in het midden.

OEM Plus

Het begrip ‘sjonnievelgen’ is aan interpretatie onderhevig, voor mij betekent het vooral nogal standaard lichtmetalen velgen die je voor een habbekrats bij de Halfords vandaan plukt. Ik wil het liever ‘OEM’ houden. OEM staat voor Original Equipment Manufacturer en dat is dus wat er origineel onder je auto lag. Niet-OEM betekent dat de onderdelen nooit door Renault zelf op de auto zijn gemonteerd. In het midden vinden we OEM Plus. Dat betekent dat Renault het wél ooit zelf onder hun auto’s heeft gegooid, maar niet perse op de Clio II. Dat vond ik wel een goede: zo lang het maar merkeigen Renault velgen zijn, ben ik bereid om iets nieuws te vinden.

Clio RS velgen

De eerste logische stop is de Clio RS van mijn (tweede) generatie. Die passen vrijwel altijd en zo niet, dan kun je met piepkleine modificaties ervoor zorgen dat ze wél passen. Er zijn drie opties en het probleem is dat ze alle drie niet door de zeer mierenneukerige vleeskeuring van ondergetekende kwamen.

De eerste optie: bovenstaande velgen voor de Clio RS 172 van na de facelift. Het probleem is eigenlijk vrij snel te identificeren: dit zijn gewoon ‘mijn velgen’. Ze zijn 16 inch in plaats van 15 inch, maar dit zijn exact dezelfde velgen als die je kon krijgen onder de 1.6 Dynamique, en die ik dus heb. Daar is niks mis mee, maar als je er visueel op vooruit kan gaan dan wil je ook iets meer doen.

Een alternatief is bovenstaande optionele velg voor diezelfde Clio RS 172 en de 182. Achtspaaks donkergrijze RS-velgen. Authentiek, maar ik vind ze niet mooi. Het oogt in mijn optiek niet echt sportief. Als je deze velgen los had verkocht en gezegd dat ze van een basismodel Espace kwamen, had ik je zo geloofd.

Optie drie is de bovenstaande lichtgewicht velg die te vinden is op de Clio RS 182 Trophy. Die vind ik op zich wél mooi en dan heb je gewoon de dikste velgen die je kon hebben op een Clio RS, als we de V6 even niet meerekenen. Het probleem is dat Trophy’s zeldzaam zijn en diens velgen dus ook, tenzij je in het VK gaat shoppen (en ook daar is goedkoop anders). En ook al vind ik ze mooi, je merkt wel duidelijk dat het de bedoeling was om deze velgen functioneel te maken en niet perse visueel aantrekkelijk. Je kan dus in essence hetzelfde effect creëren met een set goedkope velgen. Dan gaat toch dat ‘OEM Plus’ geloof weer de prullenbak in. Kortom: blijf bij je geloof, de velgen van de Clio RS worden hem dus niet. In ieder geval van deze generatie.

Een generatie daarboven vinden we de Clio III RS. De vijfspaaks velgen van een Clio III RS Phase II (foto hierboven) vind ik wel echt tof. Daar kleven echter ook twee prominente nadelen aan. Ten eerste dat het de Clio Cup betreft, dus die velgen zijn een stuk nieuwer (dus duurder) en zeldzamer. Het andere probleem is de steekmaat. Voor de leek: dat is het patroon van de wielbouten. Bij mijn Clio is dat 4×100: vier bouten die tegen over elkaar 100 mm uit elkaar zitten. Bij de Clio III is de steekmaat ook 4×100, maar bij de RS is die maat veranderd naar 5×114,3. Daar is een oplossing voor in de vorm van een soort spacer die de maat verandert. Vond ik gedoe en ‘al dat in de weer gaan met spacers was niet nodig’, dus ik heb besloten om dat niet te doen. Ironisch, zo blijkt later. Zonder de kennis van een oudere, wijzere ondergetekende ging de zoektocht verder naar een setje ‘instap’ RS-velgen in 4×100 die niet van een tweede generatie Clio RS kwamen. Dan is er één oplossing en ik vind het best een goede.

Twingo RS

Bij de derde generatie Clio en tweede generatie Twingo kwam er een ‘Clio RS Junior’: de Twingo RS (133)! Velgmaten vergelijkbaar met de tweede generatie Clio en netjes 4×100. Stiekem ben ik al een tijdje op zoek naar goede Twingo RS velgen, maar zoals gezegd ga ik niet zelf velgen op banden zetten en gaat het nu officieel meer om de banden. De oplossing vond ik pas een paar weken geleden. Op Marktplaats verkocht iemand een setje Twingo RS wielen, 17 inch groot. Belangrijker nog: hij verkocht ze compleet met een setje één jaar oude Nankang AS-2+ banden. Eerst was ik wat huiverig over dat merk, maar van vrienden in de Japanse autocultuur kreeg ik te horen dat vele mensen in die kringen op Nankangs rollen. Dan durf ik het ook wel.

Overigens leuk om te vermelden: qua model waren alle Twingo RS wielen van voor de facelift hetzelfde, maar de hoogglans zwarte exemplaren waren alleen beschikbaar op de Twingo 133 Cup en de enkel voor de Engelse markt bestemde Silverstone GP Edition (foto hierboven). Redelijk zeldzaam spul dus. Nadeel: ze zijn ‘goed gebruikt’ en dat betekent ook dat er een keer een stoeprandje is meegenomen. Jammer, maar de prijs was ernaar én het valt te herstellen. Eerst maar eens een belangrijkere kwestie: passen ze?

Maten

In theorie: ja. De banden en velgen die eraf kwamen zijn 195/50R15 qua maten, de nieuwe velgen voor de Renault Clio zijn 205/40R17. In theorie dus ongeveer even groot. Bovendien vond ik een forum waar iemand zei dat hij een setje 205/40R17’s op zijn Clio had zitten en dat prima ging. Ik vond dat genoeg om de keuze te maken: nieuwe velgen voor de Renault Clio gekocht. Opgehaald, opgeslagen en een datum geprikt om ze erop te zetten.

Ging goed, toch?

Ondanks mijn twee linkerhanden heb ik toch besloten om de wissel zelf te doen. Wel zo goedkoop en in geval van nood moet je het ook zelf doen, bovendien is het helemaal geen moeilijke klus.

Het ging eigenlijk van een leien dakje. Bouten paste, alles ging er in één keer op en binnen een uurtje zaten de nieuwe velgen onder de Clio. Alles weer opgeruimd en maar eens kijken wat dit nieuwe setje doet met het rijgedrag.

Daar kwam ik erg snel achter. Zoals altijd: handrem eraf, in de één, wegrijden. Tenminste, dat zou moeten. De auto bleef muurvast op zijn plek staan. Alsof je de handrem er nog op hebt, terwijl dat niet het geval was. Het probleem zat hem in de achterste velgen.

De fervente velgenspecialisten die dit lezen zullen het probleem al hebben gevonden. Dat de band- en velgmaat klopt, dat zal. Er is nog een getalletje dat moet kloppen, namelijk de ET-waarde. Een technische term waarmee simpel gezegd de afstand tussen wiel en bevestigingspunt wordt berekend. In de praktijk betekent het dat de velg te dicht tegen de remblok aan zat en je dus te maken krijgt met te weinig speling tussen velg en rem: wat bij de achterwielen betekent dat de rem constant ingedrukt werd.

Kortom: ze passen toch niet. Voor beter dan achter, maar ook daar zijn de marges wel errug klein. Dus even de wielen gewisseld zodat ‘ie in ieder geval van zijn plek komt en even tijdelijk op een gemixte set gereden. Tenminste, zo min mogelijk gereden, totdat er een oplossing is. Lichtpuntje in de duisternis kwam van collega @nicolasr: zo is ‘ie wel écht uniek!

Spacers

De oplossing is natuurlijk erg simpel: er moest een setje spacers onder. Vijf millimeter kan al het hele verschil maken. Voor wie niet weet wat spacers of spoorverbreders zijn: het zijn kleine metalen schijfjes die je tussen velg en wielnaaf stopt. Voor gewoon gebruik is het belangrijkste dat spacers de marge tussen velg en rem vergroten, voor professioneel gebruik helpen verbrede wielen wel met rijgedrag. Daar moeten we nog achter komen! Enfin, met een setje spacers past het allemaal wel, dus die moeten linea recta besteld worden. Ook hier is meten belangrijk en wordt het toch weer een lastige casus.

Links: met spacer. Rechts: zonder spacer.

Uitzondering

Eerst zat ik te kijken naar een universele set spacers voor de steekmaat 4×100. Lekker goedkoop en per as verkocht, dus krijg je er twee voor de meevallende prijs van 45 euro. Het probleem is dat de Clio ook hier weer een heerlijke uitzondering is. Middenin de wielnaaf zit namelijk bij elke auto de wiellager en diens bevestigingspunt. Een standaardmaat hiervoor is vaak 57,1 mm in diameter en dus moet het gat middenin de spacer ook 57,1 mm zijn. Toevallig waren de remschijven aan vervanging toe (heb ik laten doen, niet zelf gedaan) en heb ik mij laten vertellen dat mijn Clio speciale remschijven heeft waar de wiellager middenin ingebouwd zit. Dat betekent ook dat het naafgat bij de Clio dus ietsje groter is: 60,1 mm. Een standaardspacer met een gat van 57,1 mm gaat dus niet passen.

Eindelijk gevonden

Dat gaat dus duurder worden en duurde weer langer om te vinden. Tussen de eerste poging van het monteren en het uiteindelijke monteren zat zo’n twee weken. De spacers die ik heb gevonden kloppen qua maten precies. Dankzij cijferkoning @willeme wist ik nu dat het ET-verschil tussen nieuwe en oude velg zo’n 10 mm is en de nieuwe band ook 10 mm breder is dan de oude banden. Dan wordt het met 5 mm alsnog krap, dus heb ik gezocht naar 20 mm spacers (40 mm per as).

Zo ziet een spacer eruit. Voor wie de remschijven vies vindt, die zijn inmiddels vervangen!

Dus heb ik twee sets Eibach universele spacers gekocht voor zo’n 175 euro all-in die zoals gezegd de spoorbreedte 20 mm verbreden op elk wiel. Eibach lijkt het enige merk te zijn dat de combinatie steekmaat 4×100, 20 mm verbreding en naafgat van 60,1 mm verkoopt. Die hebben dus min of meer mijn leven gered. Een laatste probleem, al is dit het makkelijkst op te lossen, is dat je bij 20 mm extra ruimte ook 20 mm langere bouten nodig hebt. Deze maten waren echter zeer makkelijk te vinden en dus heb ik voor ongeveer 40 euro een set van 50 bouten kunnen vinden. Dan is het een kwestie van nogmaals de krik op, nogmaals wielen eraf en er weer op en dit keer een spacer ertussen plaatsen. Het is even gedoe, maar dan is de hele saga wel achter de rug.

Wat hebben we geleerd?

Bij het uitkiezen en monteren van nieuwe velgen voor de Renault Clio hebben we het volgende geleerd. Ten eerste, dit zal altijd een gevalletje passen en meten zijn. Weet zeker dat de steekwaarde, ET-waarde en bandbreedte kloppen. Het is niet erg dat je past en vervolgens merkt dat het niet werkt, maar weet dan wel waarom niet. En, dit heb ik ook van het internet geplukt maar voor de amateur-sleutelaar zeker de moeite waard om even te noemen: gebruik een goede krik en weet waar je die moet neerzetten onder de auto, zorg voor een goede set sleutels om bouten mee los en vast te draaien en zorg ervoor dat de bouten op het juiste moment (in Nm) vastgedraaid worden. Dit kun je makkelijk op het internet vinden, maar het verschilt per auto. Als het moment niet klopt kunnen de bouten dienst weigeren en breken. Zorg dus voor een goede momentsleutel (lenen mag ook).

Verbetering?

Een hele hoop technisch geneuzel wat je wellicht geen donder interesseert, dus komen we bij het belangrijkste punt. Hoe staat het? Check hieronder het resultaat:

Ik ben natuurlijk bevooroordeeld, maar ik vind het fantastisch staan. Ik wist niet hoe hoogglans zwarte velgen zouden uitpakken, maar op een volledig zwarte auto staat het eigenlijk best netjes. De spacers zorgen ervoor dat de wielen net even wat fijner in de wielkasten vallen en dus is de stance van de auto net even wat mooier. Op aanraden van @Wouter heb ik alvast wel een abonnement afgesloten bij de wasboxen, want die ga je veel nodig hebben om hoogglans zwart ook echt hoogglans zwart te houden.

Nou is een therapeutische wasbeurt sowieso al bijna een maandelijks uitje, dus wat dat betreft verandert er weinig. Ik wil de vraag ook graag aan jou stellen: verbetering of alsnog ‘versjonnied’? Ik hoor het graag, wat je mening ook is!

Is het dan klaar? Nee. Ik ontdekte een slag in het wiel, waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat het achterwiel te dicht tegen de rem aanzat. Dit heeft niks met de velgen te maken, maar bleek om een kromme remschijf te gaan aan beide kanten, waarschijnlijk veroorzaakt door proberen te rijden toen de velgen (zonder spacers) erop zaten. Een dure les, maar zoals je kon zien waren de schijven sowieso al aan vervanging toe. Ook zat op beide achterste velgen wat kleine stoeprandschade: kleine schade, maar op zwart wel sneller zichtbaar. Met een zwarte stift is dat bijgewerkt en grotendeels opgelost, maar dat wil ik ooit nog professioneel bijwerken. Dat alles is bijzaak: hoofdzaak is een mooi setje nieuwe velgen en banden voor de Renault Clio.

