Het had zo mooi kunnen zijn: de Audi Quattro Concept

Na bijna 15 jaar blikken we even terug op misschien wel de gaafste concept car ooit die het productiestadium niet haalde: de Audi Quattro.

Autofabrikanten menen nog steeds dat wat je laat zien in de autosport definieert hoe het imago van je straatauto’s wordt. Kijkend naar de geschiedenis klopt dat vaak wel. Nadat Lancia de rallysport decennialang domineerde, kwam Audi als relatief jong merk met het lumineuze idee om de rallysport van een opdoffer te voorzien. De Audi Quattro, vernoemd naar zijn baanbrekende vierwielaandrijving, zou mee gaan doen aan de rallysport. In de tijd dat Groep B nog het ding was, zeg maar. De Audi Quattro domineerde de sport en zijn opvolger Audi (S1) Sport Quattro geen centimeter minder.

Waarom het briljante marketing was? Omdat straatauto’s van Audi daarna het hebben van vierwielaandrijving als speerpunt kregen. Ook jij kan Walter Röhrl nadoen met de auto waarmee jij elke dag naar kantoor tuft! Wie wil dat nou niet. Het zorgde in ieder geval voor een serieuze impuls voor Audi als liefhebbersmerk en je zou kunnen zeggen dat Audi Quattro GmbH, die de sportmodellen voor hun rekening ging nemen, altijd hebben geprofiteerd van het succes uit de rallysport.

Quattro revival

Denk aan de toekomst, maar vergeet nooit waar je vandaan komt. Het zou zomaar de slogan geweest kunnen zijn van een magistrale concept car waarmee Audi op de proppen kwam in 2010. Audi zou namelijk de Quattro van een opvolger voorzien, precies 30 jaar na het origineel uit 1980 werd gepresenteerd.

Om de insteek van de auto te begrijpen, moeten we het eerst even hebben over de techniek en positionering. De Quattro zou namelijk de prestige krijgen van Audi als sportmerk, zoals de R8. Maar qua formaat zou hij net boven de TT en net onder de A5 vallen. Terwijl hij wel de technische basis van die laatste leent, maar dan ingekort. Ook qua motor zou hij onder de RS5 vallen: de 2.5 liter vijfcilinder uit de toen hagelnieuwe TT RS zou gebruikt worden, met precies 300 kW (408 pk). Dat maakt de hommage aan de Sport Quattro, ook met een iconische vijfcilinder, compleet. Qua schakelen kreeg je de handbak van de RS5. En, uiteraard, altijd vierwielaandrijving.

Styling

Dat is allemaal prima, maar het echte hoogtepunt van de Audi Quattro was natuurlijk de styling. Dit kan subjectief zijn, maar eigenlijk is het design fenomenaal uitgevoerd. Hij oogt namelijk erg modern, zeker voor 2010 (wat 14 jaar geleden is, mind you). Het spitse front is zelfs met terugwerkende kracht een soort voorbode voor de tweede R8 (Type 4S) geweest. De proporties kloppen precies met die van de Sport Quattro: eigenlijk nét iets te kort, maar door breed uitgezette wielkasten maakt dat hem juist lekker dik. Met een beetje fantasie zie je er zelfs wat Corrado of S2 Coupé in en dat is zeker een compliment.

Ook het interieur lijkt te experimenteren met zaken die in de R8 zouden verschijnen. De Audi Quattro zou een simplistische cabine krijgen, met één groot scherm voor je neus. Dit zou uitgroeien tot Virtual Cockpit dat debuteerde in de Audi TT (8S) en R8 (4S), en later in elke Audi zou komen. Wel nog echt in de kinderschoenen: de graphics lijken minder geavanceerd en er zaten nog fysieke knoppen rondom de tellerbak, wat ietwat Citroën BX-esque aanvoelt. De aircobediening met minischermpjes voor de temperatuur lijkt ook een voorganger te zijn van de uiteindelijke ronde knoppen in de R8 en TT.

Productie-rollercoaster

En toen kwam het lange wachten. Audi zou namelijk de Quattro dolgraag in productie willen nemen, maar dan als gelimiteerd model voor een bijpassend bedrag. Geeft niet toch? De originele Quattro was ook heet en vrij beperkt leverbaar spul, dus ook dat zou hem een perfecte opvolger maken. De Quattro ziet er ook nog eens productieklaar uit. Waar wacht je nog op?

Op dat Audi in 2012 de auto afschiet voor productie. Des tijds had Audi ook plannen klaarliggen voor auto’s die later de Q3, nieuwe A3 en vele andere topverkopers zouden worden. Al je geld uitgeven aan een model waar je er 500 van verkoopt is qua winstmarge prima, maar het helpt je productiecijfers niet. Op zich had Audi gelijk door gewoon hun volumemodellen door te zetten, maar een prestigeprojectje op zijn tijd lusten wij (en kopers vaak ook) altijd wel.

2013: Sport Quattro Concept

En toen was daar ineens pardoes de revival van de Audi Quattro Concept in 2013. Middels de Sport Quattro Concept. De timing is wederom niet toevallig: de Quattro vierde 30 jaar Quattro uit 1980, de Sport Quattro vierde de veel heftigere evolutie, de Sport Quattro uit 1983.

Toegegeven, de originele concept was mooier, maar Audi maakte de Quattro Concept zo weer ietsje productierijper, zo voelde het. Dat gold ook voor het interieur, waar je nu al bijna de hele R8-cockpit in kan herkennen. Net als de opgevoerde specs voor de Sport Quattro had de SQ Concept veel dikkere specs dan de Quattro Concept: de krachtbron zou een derivaat van de 4.0 Biturbo V8 worden die je in de RS6 (C7) zou vinden later dat jaar. Eveneens met 560 pk, maar ook een batterij en een elektromotor. Een echte PHEV dus, met 700 pk in totaal. Een kanon!

2014: Laser Light Concept

Wanneer je een concept opvolgt met een concept en beide zien ze eruit alsof er een milieulabel en een kenteken op kan, is productie wel zeker, toch? Audi doet er nog een schepje bovenop door de Quattro wederom op te volgen met een nieuw concept.

Audi nam namelijk een derde variant van de Quattro Concept mee naar de Consumer Electrics Show in Las Vegas van 2014. Deze rode coupé debuteerde iets wat Audi later veel zou gebruiken: laserlicht. Da’s eigenlijk alles.

Officieel nooit gebouwd

Nou, kom op Audi. Eén keer afschieten, soit. Jammer, maar begrijpelijk. Twee keer afschieten, dan ben je een beetje sadistisch, toch? Welnu, 14 jaar na de Audi Quattro Concept en 11 jaar na de Sport Quattro Concept is het vrij duidelijk: Audi deed het toch niet. En ja, we blijven erbij dat focussen op de auto’s die het geld en de cijfers noteren slim was, maar een beter cadeautje aan jezelf bestaat niet. De Quattro werd vanaf 2017 voor altijd een concept car verklaard. Wel één van de beste, mooiste, hoopvolste, spelend-met-je-emoties-volste concept car die er ooit is geweest.