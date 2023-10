Top 11 minder bekende Audi Sport modellen

We gaan vandaag kijken naar de minder bekende Audi Sport modellen a.k.a. quattro GmbH.

Hiep, hiep, hoera! Audi Sport bestaat 40 jaar! Althans, de toko die tegenwoordig Audi Sport heet, is nu 40 jaar oud. Toen begon het als Audi quattro GmbH. Het idee erachter was dat Audi zo een aparte divisie had voor de motorsportactiviteiten. Inderdaad, net zoals BMW ///Motorsport en ///AMG. Toen waren dat voornamelijk raceteams die af en toe iets deden met een straatauto.

Pas in de jaren ’90 gingen ze zich meer en meer bemoeien met auto’s voor de openbare weg. Deze modellen groeiden al snel uit tot ware legendes. De RS2, RS3, RS4, RS5, RS6, RS7 en diverse RS-modellen op basis van een Q-model zijn niet meer weg te denken uit de automobiele historie. Het is simpelweg het dikste wat Audi te bieden heeft.

Maar er zijn ook minder bekende Audi Sport modellen. Die werden uiteraard veelal onder de quattro GmbH-vlag gebouwd in Neckarsulm. Daar staat ook de Audi Exclusive-afdeling en worden de dikke Audi’s als de A6 en A8 gebouwd. Maar dus ook de fabriek van Audi Sport. Dit zijn de minder bekende modellen van de Duitse toko:

Audi TT quattro Sport (8N)

2005

Leuk weetje: de huidige TT-RS (en de vorige trouwens ook) werden niet door Quattro GmbH gebouwd. De TT-RS (en de RS3) worden in Hongarije gebouwd. De topversie van de eerste generatie TT had dan weer niet ‘RS’ in de naam, maar werd wél door Audi quattro GmbH ontwikkeld én gebouwd. Op papier lijkt er weinig veranderd te zijn, want de motor levert 240 pk in plaats van 225. Maar er gebeurde zoveel meer.

Zo kreeg de motor een iets andere turbo en twee grotere intercoolers. De achterbank en hoedenplank gingen eruit en er kwamen twee Recaro Pole Position-kuipen voor terug. DeTT quattro Sport kon je verder herkennen aan de bodykit en remmen van de TT 3.2 quattro plus de Speedline-velgen en het Phantom-zwarte dak (tenzij je een zwarte bestelde natuurlijk). Er zijn er 1.165 exemplaren van gebouwd, waarvan 800 stuks naar het Verenigd Koninkrijk. Dus 365 stuks met het stuur aan de juiste zijde.

Audi S6 Plus Limousine (4A)

1996 – 1997

Als je deze kunt vinden, dan heb je iets bijzonders in handen. De Audi S6 kwam er uiteindelijk in drie smaakjes. Het begon met een S6 met 2.2 turbo vijfcilinder (230 pk). Een stap hoger was de Audi S6 4.2 met de bekende V8 motor, goed voor 290 pk. De S6 Plus is speciaal door quattro GmbH onder handen genomen en had maar liefst 322 pk onder de kap.

Het mooie is dat de auto zeer onopvallend is, dus niemand zag hoe bijzonder de auto was. Er zijn er 96 van gebouwd en we zijn heel benieuwd hoeveel daarvan nog over zijn. Een S6 Plus Avant vinden is makkelijker, daar zijn er tien keer zoveel van.

Audi A4 DTM (8E)

2005 – 2007

Audi’s hebben vaak de naam niet heel erg spannend te zijn. De snellere Audi’s zijn tof omdat ze sik, luxe en ja, snel zijn. Maar een inspirerend rijdende auto die niet al te veel kost? Nou, lastig. Totdat de Audi A4 DTM kwam. In de jaren ’90 en ’00 had je vaker een ‘DTM’-uitvoering. Dat kan betekenen dat je BBS-wielen en Recaro stoelen hebt (hallo Calibra DTM) of een CLK met 5.4 V8 compressor motor met 571 pk (hallo CLK DTM). De A4 DTM is meer low-profile. De 2.0 TSI-motor heeft hier geen 200 pk, maar 220 stuks.

Dat is dus niet eens zo heel erg veel meer. De Audi A4 DTM was er om Audi’s DTM-titel van 2004 te vieren. Frank Biela won de rijderstitel en Audi de constructeurstitel. Het onderstel kreeg nieuwe veren en dempers, waardoor de auto 20 mm lager lag. De velgen zijn 18 inch groot en lichter dan de standaarditems. Verder zijn er betere remschijven. Aan de buitenkant kun je de DTM herkennen aan een koolstofvezel spoiler en frontlip. De voorbumper wijkt iets af en er zijn twee vuistdikke uitlaten.

Audi Q7 V12 TDI (4L)

2009 – 2012

Eigenlijk is dit een RS-Audi die geen RS heet. Want de Audi Q7 V12 TDI is niet alleen ontwikkeld door Audi quattro GmbH, maar werd er ook gebouwd. De motor komt rechtstreeks uit een Le Mans-winnende raceauto. Dat is natuurlijk kolder, want alles is anders bij de raceauto: cilinderinhoud (boring én slag wijken af) en zelfs de blokhoek is anders.

Maar ja, bij de BMW M5 had men het ook over een Formule 1-motor (kolder) en bij de Audi S6 over een Lamborghini-motor (het is andersom). De motor is goed voor 500 pk én 1.000 Nm aan trekkracht.

Audi S4 25 quattro (8E)

2005 – 2006

Heel kort door de bocht, is dit het recept van een A4 DTM, maar dan op basis de Audi S4 met 4.2 motor. Er zijn er 250 stuks van gebouwd, allemaal voor de Amerikaanse markt.

Audi RS2 Limousine (8C)

1994

Maar huh, wat, was er dan ook een sedan? Jazeker! Kijk, Porsche was wel goed, maar niet gek. Ze hadden net de E500 (daarvoor 500E) voor Mercedes gebouwd. Audi was aanvankelijk met Porsche in gesprek over de Audi RS2 Coupé, maar dat wilde Porsche pertinent niet. Ze hadden de grootst mogelijke moeite om de 968, 911 en 928 te verkopen. Dus om nu ook een concurrent te maken, liever niet. De reden voor een stationwagon was niet zozeer omdat het cool is, maar omdat de Avant zover mogelijk stond van alle andere die Porsche in de aanbieding had.

Dat is de enige reden waarom het een stationwagon is en niets anders. Quattro GmbH heeft uiteindelijk een handjevol sedans gemaakt die allebei nooit officieel geleverd zijn. Er is er eentje in het museum en Ferdinand Piëch had er eentje. Maar net zoals BMW bijvoorbeeld stiekem een M3 Touring gemaakt heeft (en het daarbij liet), is er dus ook een RS2 Limousine.

Audi RS6 Plus Avant (4B)

2005

Deze auto sneeuwde compleet onder. De RS6 liep al op zijn einde, van 2002 tot 2004. De langverwachte en epische BMW M5 kwam eraan, compleet met een sequentiële transmissie en atmosferische V10.

De RS6 Plus was een compleet ander type auto: een tot 480 pk opgevoerde V8 met nog straffere wegligging. Gek genoeg zag het Plus-model er iets minder flamboyant uit dan de gewone. Alleen te krijgen als RS6.

Audi RS4 ‘Sport’ (8D)

2002

De minst bekende. Voornamelijk omdat het eigenlijk een optiepakket betreft. Aan het einde van de loopbaan van de Audi RS4 vond quattro GmbH het leuk om een speciale Sport-uitvoering van de RS4 te maken.

Deze werden voorzien van zwarte details (lijsten, uitlaten), alcantara stuurwiel, velgen, Recaro Pole Position schaalstoelen en superzachte Pirelli semislick-banden.

Lamborghini Gallardo

2005

Maar wacht, die komt tocht uit Italië? Eh, ja, niet helemaal. Het aluminium spacerame wordt door Quattro GmbH gebouwd in Neckarsulm. Vervolgens ging deze dan met wat andere onderdelen naar Italië. De motor van de Gallardo is gebaseerd op de 4.2 V8, maar dan met twee cilinders erbij.

Vervolgens mocht Cosworth er een hoogstandje van maken voordat de motor ook naar Italië werd verscheept. Toen de vraag naar de Gallardo enorm steeg, heeft Audi Quattro GmbH nog een paar Gallardo’s in elkaar geschroefd. Uiteraard deden ze waarschijnlijk de badge nog wel in Sant Agatha erop, zodat

Audi RS4 Cabriolet (8H)

2006

In het kader van uitbreiding voor gevorderden. De Audi RS4 sedan werd zeer goed ontvangen. Een geweldige motor, briljante wegligging en zowaar on-Audi-esque communicatie. Het was de M3 voor mensen in de sneeuw.

Naast een sedan kwam er later een Avant bij. Logisch, Audi RS modellen horen een Avant te zijn. Dat is een beetje onderdeel van het concept. Daarom was een Audi RS4 Cabriolet zo’n vreemde keuze. Er was al een S4 Cabrio voor zonaanbidders met een V8-fetish.

Audi RS6 Limousine (4F)

2008

Zoals we net zeiden, Audi’s meoten als stationwagons, niet als sedans. Eigenlijk het tegenovergestelde van BMW. Waar BMW het een paar keer heeft geprobeerd met een Touring, probeerde Audi het met een sedan. De hierboven vermelde Audi S6 Plus Avant en de RS6 uit 2002. In 2008 probeerde het andermaal met de RS6 Limousine.

Het model is alleen geleverd ná de facelift, dus met de doorlopende achterlichten. De motor, een 5.0 V10 Biturbo is goed voor 580 pk, standaard. Je kunt ze vrij eenvoudig opvoeren naar heel erg veel meer als je dat wil. Waar BMW ongeveer 1.000 stuks verkocht van de M5 Touring, deed Audi ongeveer 1.000 van deze sedans. Daarna kwam er geen RS6 sedan meer, terwijl een M5 Touring wel op de planning staat.