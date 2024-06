Autoblog Spot van de Week: Audi Sport Quattro S1 E2

Oké, het is een replica, maar hoe gaaf is het om dit op de openbare weg te zien?

Als je Autoblog Spots een beetje in de gaten houdt dan weet je dat Oisterwijk een ware spottershotspot is. Je kunt dit een beetje zien als het Laren van Noord-Brabant. Spotter @ecnerualcars wist er deze week iets heel bijzonders te spotten: een Audi Sport Quattro S1 E2. Op Nederlands kenteken.

Dit roept natuurlijk wel een aantal vragen op. Een Sport Quattro S1 E2 is niet straatlegaal. En het is een legendarische rallyauto waar er maar 20 van gebouwd zijn, met een bijbehorend prijskaartje. Je raadt het al: dit is dus een replica.

Dat neemt echter niet weg dat dit een hele bijzondere verschijning is. Deze auto is volledig omgebouwd naar een Group B-rallyauto, inclusief een gestript interieur en een rolkooi. Deze auto wordt ook daadwerkelijk gebruikt voor allerlei rally-evenementen, zoals de Eiffel Rallye. En tegelijkertijd zit er dus gewoon een kenteken op.

Het blijft nog wel de vraag waar deze auto precies op gebaseerd is. Volgens de RDW is het een Audi 90, maar dan moet wel flink in gezaagd zijn om tot deze Sport Quattro te komen. Als je een oer-Quattro als uitgangspunt neemt voor een replica (wat op zich een logische basis is) moet de wielbasis overigens alsnog in gekort worden.

We weten in ieder geval wel dat deze Sport Quattro meer vermogen heeft dan de 136 pk die de kentekencheck opgeeft. Naar verluidt heeft deze auto 550 pk, wat vergelijkbaar is met het vermogen wat de vijfcilinder in de originele rallyauto’s leverde.

Dit is hoe dan ook een mooi eerbetoon aan de vervlogen tijden van het Group B-tijdperk, toen de Sport Quattro S1 werd bestuurd door legendes als Walter Röhrl, Stig Blomqvist en Michele Mouton. En dat kun je dus zomaar op straat tegenkomen in Oisterwijk.

Deze auto moet je eigenlijk niet alleen zien, maar ook horen. Bekijk daarom vooral ook even de epische video hieronder, waarin deze specifieke auto in actie komt op het ijs in Zweden:

Met deze unieke verschijning heeft @ecnerualcars deze week de Spot van de Week te pakken. Heb jij ook iets bijzonders gespot? Upload je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!

Video: Sjoerdrallyracing