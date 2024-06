Autoblog Spot van de Week: Toyota Century V12

Een unieke verschijning in Nederland: de enige Toyota met een V12, en dan ook nog gepimpt.

Het zijn eigenlijk de coolste spots: auto’s die nooit in Nederland – of überhaupt in Europa – geleverd zijn. Vandaag hebben we er zo eentje te pakken. Dit is in een auto die je normaal alleen in Nederland ziet in de collectie van Louwman in Raamsdonksveer.

We hebben het over het absolute vlaggenschip van Toyota: de Century. Deze limousine is nog boven de topmodellen van Lexus gepositioneerd. Dit is hét vervoersmiddel voor Japanse hoogwaardigheidsbekleders. De auto was ook voornamelijk bedoeld voor Japan, hoewel er een handjevol linksgestuurde exemplaren zijn geëxporteerd.

Als je deze auto zo ziet op de foto is het lastig om de leeftijd in te schatten. Deze auto is een stuk moderner dan het klassieke uiterlijk doet vermoeden: dit exemplaar dateert uit 2008. Het gaat hier om de tweede generatie, die van 1997 tot 2017 gebouwd is. Deze auto nam het stokje over van de eerste generatie, die al sinds de jaren ’60 in productie was.

In een auto die zich moest kunnen meten met Rolls-Royce hoort eigenlijk een twaalfcilinder. Daarom ontwikkelde Toyota speciaal voor deze tweede generatie Century een V12. Daarmee is de Century niet alleen de enige Toyota met een V12, het is überhaupt de enige Japanse auto met een V12. De twaalfcilinder levert slechts 280 pk, maar liep wel zijdezacht.

Als je de interieurfoto bekijkt vallen twee dingen op: één, de auto heeft het stuur rechts (logisch) en twee, deze auto heeft geen lederen bekleding (minder logisch). Dit was echter een bewuste keuze van Toyota. De Century moest namelijk zo stil mogelijk zijn en lederen bekleding kraakt. Vandaar dat de Century wollen bekleding heeft. Naar goed Japans gebruik is de bekleding ook voorzien van een ’tafelkleedje’, ter bescherming.

Wat deze specifieke Century nog eens extra bijzonder maakt, is het feit dat deze auto gepimpt is. Je had waarschijnlijk al door dat de wielen niet standaard zijn en de auto is tevens verlaagd. Ook zit er een custom uitlaat onder, waar de ingenieurs die deze auto zo stil mogelijk hebben gemaakt waarschijnlijk van gruwen.

Zoals je kunt zien aan het kenteken verkeert deze auto nog maar kort in Nederland: deze Century is in maart geïmporteerd. Uiteraard hebben we ook even uitgezocht hoe zeldzaam deze auto wel niet is. Van de tweede generatie Century met V12 staan er maar vijf (!) op Nederlands kenteken. Als je daar nog twee Century’s van de eerste generatie bij optelt, komt het totaal op zeven.

Het moge duidelijk zijn: deze spot verdient het om uitgeroepen te worden tot Autoblog Spot van de Week. Bij deze! Spotter @spacemoon24 krijgt als aandenken een mooie Autoblog-pet of -muts thuisgestuurd. Heb jij ook iets bijzonders gespot? Upload je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot de volgende keer in deze rubriek!

Check alle foto’s van deze Century op Autoblog Spots!