Het is 2024 en we willen nog steeds zelf roeren

Het heft in eigen handen nemen. Of letterlijk de versnellingspook, in dit geval.

Een nieuwe auto samenstellen en op zoek gaan naar een handgeschakelde versnellingsbak. Succes! De spoeling is dunner dan het pigment bij de kapper. Dat betekent niet dat alle autofabrikanten het zelf roeren doodverklaren. Je moet het wel steeds meer in de specialistische hoek zoeken.

Als je een tas met geld op tafel smijt is er veel mogelijk. Shoppen voor een handgeschakelde auto is in elk geval bij een merk als Aston Martin een zekerheid. Tenminste, als je in aanmerking komt voor de meer exclusieve modellen. Aston Martin CEO Lawrence Stroll had er wat over te zeggen.

De miljardair en eigenaar van Aston Martin zegt dat er enorm positief werd gereageerd op de miljoenen kostende Valour. Van deze auto worden er slechts 110 gemaakt. Onder de kap ligt een dikke V12 en het belangrijkste, de motor is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak.

Een essentieel element, denkt Stroll. Volgens hem is er een groep mensen die juist weer terugverlangen naar old skool autorijden, mede door de komst van de elektrische auto. Tja, hij zal niet de eerste ondernemer zijn die zoiets als nostalgie weet om te zetten in keiharde pegels.

De mens is nu eenmaal vatbaar voor het terugdenken aan gloriedagen. Om dat nog een keer te herbeleven in een modern jasje is goud. Terug in de tijd gaan en nog een keer een dag meemaken op je middelbare school als tiener is niet mogelijk. Maar zoiets ‘ouderwets’ als een handgeschakelde versnellingsbak toepassen in een nieuwe auto kan wel.

Natuurlijk zit er een kapitalistisch randje aan de uitspraken van Lawrence Stroll. Hij kan zijn complete klantenkring tegemoet komen door de DB12, Vantage en DBX uit te rusten met een handbak. Maar hij is ook niet gek. Juist door het exclusief te houden met een model in gelimiteerde oplage in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak lijkt Stroll goud te hebben gevonden.

En prima dat het goed verkoopt en dat het Britse automerk er een dikke marge aan overhoudt. Want zo’n mooi merk als Aston Martin moeten we koesteren. (via Motor1)