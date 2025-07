XC90-rijder klaagt Volvo aan voor permanente gehoorbeschadiging

Volvo heeft het druk met rechtszaken, dit keer een ontevreden XC90-rijder.

Ontevreden in de Verenigde Staten? Dan ga je naar de rechter om je gelijk te halen. De stap maken naar een rechter is in de VS net zo gewoon als het smeren van een boterham met pindakaas in Nederland. Volvo is aangeklaagd in de VS door een ontevreden XC90-rijder, de man heeft een interessante casus.

Waar Volvo recent werd aangeklaagd door een ontevreden EX90-rijder is dit keer de voorganger van dit model aan de beurt. Dit is er eentje in de categorie “je verzint het niet”.

Een Amerikaanse filmproducent, Timothy Zajaros, beweert dat zijn XC90 op een wel heel onfortuinlijke manier zijn gehoor heeft gesloopt. Volgens hem begon het audiosysteem van zijn 2017 XC90 tijdens een rit op 13 september 2022 spontaan een “onophoudelijke, schelle toon” uit te stoten. Het geluid was volgens hem dusdanig intens dat hij er blijvende gehoorschade en tinnitus aan zou hebben overgehouden. En daar stopt het niet: door zijn slechtere gehoor zou hij ook inkomsten zijn misgelopen in zijn werk als filmproducent. Uiteraard!

Zajaros sleepte direct meerdere takken van Volvo voor de rechter, waaronder Volvo Car USA, Volvo Cars of North America en Volvo Group North America. Want ja, er zal er vast wel één tussenzitten die de compensatie voor meneer Zajaros gaat verzorgen.

Die laatste twee zijn inmiddels uit de zaak verwijderd, omdat ze simpelweg niets met de productie van zijn XC90 van doen hadden. En nu heeft een rechter in Tennessee ook de beschuldigingen tegen Volvo Car USA van tafel geveegd. Reden? Er is geen enkel bewijs dat deze Amerikaanse tak betrokken was bij de bouw of levering van de bewuste auto.

Volgens de rechtbank is het namelijk Volvo Car Corporation in Zweden die daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de productie van de XC90. De Amerikaanse tak van het merk heeft er helemaal niets mee te maken. Eigenlijk zei de rechter: als je iets of iemand gaat aanklagen, doe het dan goed.

Nu heeft de man zijn pijlen gericht op Göteborg. De rechtszaak gaat door, maar nu alleen nog tegen het moederbedrijf in Zweden. Volgens Zajaros zou het om een fabricagefout gaan waar Volvo al van op de hoogte was, maar waar nooit over is gecommuniceerd of actie op is ondernomen. Mocht hij dat kunnen bewijzen, dan zou de man eventueel zijn gelijk kunnen krijgen en een schadevergoeding

De zaak loopt nog, maar zo makkelijk zal het niet gaan. De aanklager zal toch echt bewijs moeten vinden om te kunnen stellen dat de XC90 daadwerkelijk verantwoordelijk is voor zijn gehoorschade. (via carcomplaints)