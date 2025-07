Officieel: wij weten waar Max Verstappen rijdt in 2026!

De kogel is door de kerk (nee echt). Wij weten waar Max Verstappen rijdt in 2026!

Het was heerlijk smullen, maar de grote koek speculaas is nu opgegeten. Max Verstappen blijft ook in 2026 voor Red Bull Racing uitkomen. Dat durft althans de Telegraaf heden avond te koppen na de Grand Prix van België. De ‘T’ geeft in haar artikel overigens geen quotes en ronkende teksten, maar beroept zich op klaarblijkelijke kennis van het contract van Max Emilian.

Al langer wordt gezegd dat daar een paragraaf instaat met een prestatieclausule. Verstappen zou (jaarlijks) zijn contract tot en met 2028 mogen openbreken, als hij in de zomerstop niet bij de eerste drie in het kampioenschap staat. Iedere F1 fan en journalist ‘denkt’ zeker te weten dat deze clausule bestaat. Persoonlijk heb ik het contract van Max echter niet helemaal kunnen uitpluizen. Kennelijk zit de ‘T’ echter vuistdieper in het kamp Verstappen dezer dagen. Want er staan geen mitsen en maren bij de berichtgeving.

Mits de clausule er inderdaad is, heeft de Telegraaf wel een punt. Er is namelijk nog maar een race voor de zomerstop, namelijk die in Hongarije. En Max staat derde achter de twee McLaren coureurs. George Russell is zijn naaste belager op P4. Maar de Brit kan na een slecht weekend voor Mercedes in België onze held niet meer inhalen voor de F1 zomervakantie. Hij heeft namelijk nu 28 puntjes achterstand en kan bij winst in Boedapest (soort van) hooguit 25 puntjes inlopen, mits Max een donut noteert. Om kort te gaan: zijn derde plek is voor de zomer gegarandeerd, dus de exit-clausule geïnvalideerd.

Nu we het toch hebben over George Russell: de Brit zal ook wel een flesje ontkurken vanavond. Hij is nu vrijwel verzekerd van een plek bij het team voor volgend jaar. Mocht hij dat tenminste willen. Want afhankelijk van wat er volgend jaar allemaal gebeurd, ligt het wel in de lijn der verwachting dat de hele saga zich dan nog een keer zal herhalen.

Eerder maakten wij immers bekend dat Max Verstappen volgend jaar naar Mercedes zou gaan, op basis van Italiaanse media. Nu hebben we daarvoor natuurlijk het schaamrood op de kaken. Maar aan de andere kant: het is geen geheim dat Toto Wolff Verstappen graag had binnengehaald. En onwaarschijnlijk dat dat volgend jaar opeens anders zou zijn. Russell moet dus eigenlijk even zorgen dat hij een nieuw contract voor meer jaar tekent. Dan is het aan Antonelli om zich in jaar twee te bewijzen en de opvolger Verstappen te worden. Zo niet wordt Verstappen wellicht euhm…de opvolger van Antonelli.

Maar dat is allemaal koffiedik kijken. De ene speculaas is op, de volgende ligt alweer op je bordje. Ook Ford zal dolblij zijn na de recente exodus dat ze in ieder geval nog één belangrijk kopstuk overhouden. Enfin, eerst maar eens kijken hoe de combo Verstappen – Red Bull – Ford volgend jaar presteert. En hoe Mercedes presteert. En de rest. Liefst zien wij Max nog steeds naar Ferrari gaan als opvolger van Hamilton in 2027. De beste coureur, dan nog altijd in zijn prime, bij het meest epische team. Is het al 2027?