Vurige biem zet GT race in lichterlaaie

Feuer und Flamme vandaag op het circuit in Misano. Daar vond alweer een vurige biem plaats.

Je hoeft niet per se een epische monteur te zijn om te weten dat vuurballen zoals je ze vaak ziet in films niet de norm zijn bij crashes van auto’s. Benzinetanks zijn dezer dagen zo goed en goed beschermd, dat ze zelden nog opengereten worden. Dat geldt nog eens te meer voor raceauto’s, die moeten voldoen aan stricte eisen van regelgevers (techniek).

Toch kàn het nog altijd wel gebeuren, zo’n vurige biem. Bijvoorbeeld enkele jaren geleden in de Formule 1 bij Romain Grosjean. Gelukkig wist de Fransman zich met een ultieme inspanning te bevrijden uit zijn hete carbon monocoque. Onlangs zagen we ook nog een crash op de Nürburgring waarbij een Porsche 911 GT3 vlammen spuwde. Ook daarbij liep het allemaal goed af.

Vandaag is het alweer raak, dit keer op Misano, een Italiaans circuit dat vooral bekend is onder motormuizen, maar wat zich ook leent voor GT races. Dit weekend ontving het circuit de GT World Challenge, een raceklasse die voorheen bekend stond als de Blancpain Endurance Serie. Het deelnemersveld is een mix tussen gentleman drivers en broodrijders die proberen op te klimmen in de GT-racerij.

Het kwam echter tot een touché tussen een dikke BMW en een Lamborghini. De Lambo schiet daarbij rechtsaf de baan af en komt hard in de vangrail terecht, waarbij deze meteen ontbrandt alsof Michael Bay de regie doet. De Lambo glibbert dan nog even al brandend door, waarna deze tot stilstand komt. De 42-jarige Bulgaar achter het stuur kan dan gelukkig op eigen kracht uitstappen. Anders had het nog wel eens een probleempje kunnen worden.

Misschien is het toch niet zo’n slecht idee om dat vuurvaste pak van Max Verstappen te kopen dus. Kost weliswaar een flinke duit, maar als je in een brandende auto zit lijkt het ongetwijfeld een koopje. Waarvan akte.