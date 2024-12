Assetto Corsa Evo krijgt een GTA-modus rondom de Nürburgring

Er komt een virtuele open-wereld-kopie van de Eifel.

Nürburgring-liefhebbers moeten tot het midden van maart wachten voordat ze zich weer op de geliefde 20,8 kilometer lange baan kunnen begeven. Wat rest is genoegen nemen met de virtuele versie van de Nordschleife. Over een tijdje wordt die ervaring op de spelcomputer nog wat uitgebreid. In de aanstaande game Assetto Corsa Evo kun je in een gigantische omgeving rondom de Nürburgring rijden.

De makers van Assetto Corsa, 505 Games, deelden al een eerdere trailer. Aan de hand daarvan speculeerden oplettende kijkers over een open wereld rondom de Ring. Nu mag Nürburgring-expert Misha Charoudin bekendmaken dat het gerucht inderdaad waar is.

Gigantische omgeving rondom de Ring

De makers van het racespel hebben 1.600 vierkante kilometer rondom de Groene Hell gescand met Lidar-sensoren. 1.600 vierkante kilometer! Dat is groter dan de provincie Utrecht. In dit oppervlakte kun je over bekende wegen rondom het circuit rijden. En dat is nog niet alles.

De bedrijven rondom de Ring worden ook ingeladen en kunt er ook echt wat doen. Denk aan een Golf GTI huren bij een van de verhuurbedrijven of je auto tunen bij een tuningshop. Daaronder valt ook het Vulcan Alpha van YouTuber Charoudin. Tevens krijg je opdrachten die je buiten het circuit moet uitvoeren om credits te verdienen. Zo stelt Charoudin een time trial voor waarbij je tiramisu voor hem haalt bij Trattoria Ventisette in Adenau.

Wanneer komt Assetto Corsa Evo?

Voor de nieuwe Assetto Corsa zul je in ieder geval moeten wachten tot na de jaarwisseling. Wie early access koopt, kan het spel vanaf 16 januari 2025 spelen. Ergens in de zomer van 2025 voegen de makers de open-wereld-modus toe aan Assetto Corsa Evo. Of je extra moet betalen voor de GTA-achtige spelmodus is nog niet bekend. Of je ga je liever voor de nieuwe Testdrive?

Bron: Misha Charoudin