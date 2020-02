Een nieuwe logo past ook wel bij de nieuwe serie auto’s van de Zuid-Koreanen.

Het is opmerkelijk om te zien hoe Kia is uitgegroeid van eerst enkel en alleen nationale autofabrikant van met name in licentie gebouwde Mazda’s, tot wat het nu is: een enorm grote speler in de middenklasse. Sterker nog, het is een van de weinige middenklasse merken die het nog uitstekend doen. Veel concurrenten hebben moeite hun waar aan de man te brengen.

Identiek

Een van de andere weinige merken is toevalligerwijs Hyundai, het zustermerk van Kia. Dat maakt de prestatie eigenlijk alleen maar knapper, daar beide merken behoorlijk in elkaars vaarwater zitten. Goede garantie, gunstige prijsstelling en elkaars techniek zijn immers vaak (bijna) identiek. Je zou kunnen zeggen dat het grootste verschil tussen de twee het logo is. Dat is natuurlijk kolder, alhoewel de logo’s wel degelijk verschillend zijn.

Gloednieuw logo

Het is ook niet dat de bouwers van de deze gave sportsedan het in één land of werelddeel goed doet. De Zuid-Koreanen weten hun modellen wereldwijd redelijk tot goed weg te zetten. Om dat allemaal te vieren en je toch met je tijd mee moet gaan, zullen Kia’s getooid worden met een gloednieuw logo.

Imagine by Kia concept

Het nieuwe logo zal erg veel lijken op de ‘Imagine by Kia Concept’ uit 2019. Het logo van Kia was voorheen vrij eenvoudig: een ovaal met het woord Kia erin. Het nieuwe logo zal naar alle waarschijnlijkheid nóg eenvoudiger worden. Enkel en alleen de letters die het woord Kia zullen gaan vormen. Of het logo ook licht gaat geven, lijkt minder waarschijnlijk. Het gebeurt wel vaker dat merken hun logo een update geven. Zeer recent waren het Lotus en Volkswagen dat kozen voor een nieuw logo.

Herfst 2020

Het nieuwe logo wordt in de herfst van 2020 worden gepresenteerd. Of de nieuwe badge meteen op alle Kia’s geplaatst gaat worden, is nog niet duidelijk.