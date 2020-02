Volkswagen NL: “Vertraging des doods voor ID.3 is onzin”

Vertraging voor de Volkswagen ID.3? Welke vertraging voor de Volkswagen ID.3? Leaserts kunnen gewoon toehappen, volgens Pon.

Verontrustende berichten vanuit Duitsland afgelopen week: Volkswagens hoop in bange dagen zou ernstige vertraging oplopen. Het gaat toch al niet heel lekker met die EV’s bij de machtige Duitse autoconcerns, maar als de claims van Manager Magazin kloppen, dan gaan de problemen van de ID.3 nog een stapje verder. Er zouden essentiële fouten in de software van de EV zitten. Dit als gevolg van een te haastig ontwerp. Met man en macht wordt er binnen het concern gezocht naar een oplossing. Daarbij zouden ook al wat koppen gerold zijn, aldus de kwaliteitspublicatie.

Uitgaande van de veraciteit van de berichtgeving is de ‘paniek’ begrijpelijk. De ID.3 is immers de vaandeldrager van Volkswagens EV toekomst. Het moet eigenlijk de nieuwe Kever worden, of tenminste toch de nieuwe Golf. Daarbij: het MEB-platform waarop de ID.3 baseert, moet ook de basis vormen voor een plethora aan andere Volkswagen EV’s. Kortom, een falende ID.3 zou bijna net zo funest zijn voor Volkswagen als de blessure van Memphis voor Oranje.

Doch gelukkig valt het allemaal wel mee, als we Volkswagens Nederlandse vertegenwoordiging mogen geloven. Nederland is een belangrijke markt voor de ID.3., wat veel te maken heeft met ons belastingsklimaat. Met het oog op het laatste is het voor Nederlandse klanten ook belangrijk om te weten wanneer de auto beschikbaar komt. Hoe langer dat moment op zich laat wachten, hoe minder keihard bijtellingsvoordeel er immers te halen is.

Bij Pon bestaat er geen twijfel dat de hitsige berichtgeving rondom de nieuwe elektrische golden boy niet op waarheid berust. Spookbeelden zoals ‘een jaar vertraging’ kunnen de prullenbak in, aldus woordvoerder Luuk Hoogezand tegen Automotive:

De lancering van de ID.3 vindt gewoon deze zomer plaats.

Waarvan akte. Of geloof jij alsnog dat de software van de ID.3 net zo goed is als de remmen van de RS3?