Koop de Fisker Tramonto van Henrik Fisker

Deze Fisker Tramonto heeft geen amechtige vierpitter en/of elektrogoodies onder de kap, maar een bonkige V12.

Een bekend fenomeen in de magische wereld van de auto’s is de sirenenroep die (wannabe) honcho’s roept om de vleugels uit te slaan en hun eigen merk te starten. Visionairs, coureurs, designers en zelfs managers, in de loop der jaren hebben velen de verleiding niet kunnen weerstaan. Het lijstje van namen die ‘het probeerden’ in de autowereld is lang en divers. Meestal met desastreuze gevolgen als resultaat, uiteraard. Ook Henrik Fisker past in dit rijtje. De Deen ontwerpt nu weliswaar nog dingen als de Fisker Orbit, maar toen hij in 2005 Fisker Automotive startte, had hij hele andere plannen.

Dat Fisker Coachbuild gestart werd in 2005 was geen toeval. In dat jaar had Henrik Fisker de top van de designberg namelijk officieel beklommen. Fisker had al goede werken verricht voor BMW, waar hij vanaf 1989 werkte. Hij had daar bijvoorbeeld de eerste X5 ontworpen en de spannende Z8. Daarna was hij echter naar Aston Martin vertrokken, alwaar zijn absolute meesterwerk tot stand kwam: de Aston Martin DB9. De BMW Z8 is een auto die veel mensen wel mooi vinden. De DB9 is een auto die iedereen mooi vind. Maar dan ook echt íedereen.

Aangespoord door alle accolades die dit opleverde, waagde Fisker de sprong. Met Fisker Coachbuild ging hij zijn eigen ding doen. Het idee was, zoals de naam Coachbuild al zegt, kekke koetsen bouwen op reeds bestaande dikke bleppers. Als basis gokte Fisker meteen op twee premium paarden, namelijk op zijn oude broodheer BMW en op Mercedes. Op basis van de BMW 6-serie (E63) ontstond de Latigo CS, een ranke coupé. Op basis van de Mercedes SL (R230) kwam de Tramonto tot leven. Beide auto’s werden van binnen bekleed met Italiaans leder.

Een dikke Duitse basis, design van Henrik Fisker, Italiaans leder, wat kan er misgaan? Nou ja best veel dus kennelijk. De Tramonto waar dit bericht over gaat, zou er oorspronkelijk komen in een oplage van 150 stuks. Het werden er echter tien keer minder. Kennelijk was er toch niet zoveel vraag naar een verbouwde Duitse dikbolide. Al in 2007 gooide Fisker zich daarom maar op zijn nieuwe project, wat uiteindelijk zou resulteren in de Karma.

Maarrrr…In de tussentijd had hij natuurlijk wel vervoer nodig. Een auto die die functie volbracht was deze Tramonto uit 2006. Het zal je niet verbazen dat de unit, de tweede Tramonto ooit, voorzien is van AMG’s V12. De dubbelgeblazen 6.0 leverde volgens Fisker 700 pk. De Tramonto was er overigens ook met een V8 van AMG, maar de baas gaat natuurlijk niet in de instapper rijden.

In het interieur herken je duidelijk nog de SL terug waarop de auto baseerde. Wel is alles bekleed met bovengenoemd Italiaans (ruw)leder. Op een of andere manier klinkt het op papier allemaal beter dan de realiteit weerspiegelt. Een baaaadge waarop staat dat dit nummer 2 van 150 betreft, is een wrede herinnering aan de wetenschap dat 135 Tramonto’s het levenszicht nooit zagen. De speciaal door Fisker zelf ontworpen pornojetsers doen ook niet per se goed aan het geheel.

Maar goed, het is natuurlijk wel een rollend stukje (obscure) auto historie. En jij kan daar nu de eigenaar van worden. Fiskers oude Fisker staat namelijk te koop op Bring a Trailer. Bied dan!!1!