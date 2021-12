Er wordt al bijna een week over niks anders meer gesproken, de beslissingen van de FIA betreffende de laatste ronde in Abu Dhabi. Maar wat moeten ze dan anders doen? Daarom deze lezersvraag; welke regels moet de FIA in 2022 aanpassen?

Je zou op dit moment toch maar Michael Masi heten zeg. De hoeveelheid bagger die de beste man de afgelopen dagen over zich uitgestort heeft gekregen, je moet er maar tegen kunnen. En niet alleen Masi was de pineut, ongeveer de hele FIA moest het ontgelden.

Op zicht ook wel een beetje terecht, want de beste heren hebben zich het afgelopen jaar nou niet bepaald van hun beste kant laten zien. Dan kreeg die wel straf omdat er iemand van de baan was geduwd, dan de ander voor hetzelfde vergrijp weer niet, dan weer een tijdstraf, gridstraffen, het hield niet op.

Het hoogte/dieptepunt kwam in Abu Dhabi

En toen werd het zondag 12 december 2021, uurtje of 14:00. In de eerste ronde leek het alsof Lewis Hamilton de baan verliet en er een voordeel uithaalde. Sterker, dat leek niet alleen zo, dat wás ook zo. Maar Lewis kreeg geen straf. Heel Holland Huilde, want de FIA was anti-Max.

Toen kwam daar ronde 57. De auto’s reden al een paar rondjes achter de safetycar en de wedstrijdleiding besloot dat slechts een aantal wagens daar voorbij mochten. Op die manier kwam Max weer achter Lewis te rijden. Het resultaat is bekend. Met als gevolg dat nu half Engeland de FIA doodsbedreigingen stuurt.

Er moeten dingen anders bij de FIA

Dat het zo niet langer kan, is duidelijk. Er moeten dingen veranderen. En dat gaat ook gebeuren, reken daar maar op. Ook de FIA zelf wil niet nog eens dat ze zo onder een (negatief) vergrootglas komen te liggen. Maar wat ze nou precies anders gaan doen, is nu nog niet bekend.

Ik zelf zou pleiten voor wat meer duidelijkheid omtrent de regels en wat meer consistentie. Als coureur A een straf krijgt voor vergrijp A, dan moet coureur B -in hetzelfde geval- een gelijke straf krijgen als coureur A. Zo moeilijk kan het allemaal niet zijn, toch?

Geef ze maar eens een goed advies

Nu weet ik dat de FIA niet naar mij alleen luistert, maar wellicht wel naar ons allemaal. Daarom dus deze lezersvraag. Welke regels moet de FIA aanpassen in 2022 om na afloop van het komende seizoen niet weer in zo’n shitstorm te belanden?

Spui je ideeën, kom met zaken waar nog niemand anders aan heeft gedacht. En als de nieuwe reglementen dan aan het begin van volgend seizoen dan bekendgemaakt zijn, halen we deze lezersvraag er nog eens bij.

Gaan we kijken of de FIA naar een of meerderen van jullie heeft geluisterd!!