Bizar: dit kosten een full option Porsche 718 Cayman en Alpine A110S

Altijd leuk, die online configurators. Ook op de Alpine A110S en Porsche 718 Cayman T zijn diverse opties mogelijk. Ligt je portemonnee al klaar?

Keiharde concurrenten

De Porsche 718 Cayman en Alpine A110S laten zich goed met elkaar vergelijken. De modellen hebben een soortgelijk concept: achterwielaandrijving, een middenmotor en twee zitplaatsen. Het zijn keiharde concurrenten van elkaar.

Alpine A110S: de opties op een rij

De A110S is het absolute topmodel binnen de A110-familie. De basisprijs start bij 83.290 euro betalen in Nederland. Het accent van de S-uitmonstering ligt op sportiviteit. De sprinttijd van 0 naar 100 km/u bedraagt 4,2 seconden, alleen de topsnelheid van de S-versie is hoger. De GT haalt 250 km/u en de Alpine A110S houdt het bij 272 km/u pas voor gezien.

Wie een beetje gaat strepen op de optielijst, kan uitkomen op een bedrag van dik 100.000 euro. Een paar opties op een rij.

Configuratie Alpine A110S

Gris Tonnerre mat KPX-lak: 4.940 euro

18-inch lichtmetalen ‘Fuchs’ wielen: 1.400 euro

Focal Premium multimediasysteem: 620 euro

Bagagenet achter voorstoelen: 520 euro

Pack Spiegels: 520 euro

Parkeersensoren voor en achter met camera: 810 euro

Michelin PS2 Cup-banden: 750 euro

Dak in carbon in glanzende afwerking: 2.470 euro

Pack Aero met frontsplitter en forse achterspoiler: 5.450 euro

Microfiber-afwerking van stuurwiel, hemelbekleding, middenconsole en dashboard: 1.670 euro

Oranje veiligheidsgordels: 250 euro

Eindprijs: 103.420 euro

Porsche 718 Cayman: de opties op een rij

Nu de Porsche 718 Cayman. Die start in Nederland bij 92.200 euro. Ook deze Porsche heeft 300 pk. De 0-100-tijd bedraagt 4,9 seconden en de topsnelheid ligt bij 275 km/h. De Porsche 718 Cayman heeft nagenoeg dezelfde specificaties als de Fransoos dus. Omdat we ook voor de Alpine A110S de duurste opties hebben geselecteerd, doen we dat ook bij de 718 Cayman.

Configuratie Porsche 718 Cayman

Exterieur Sport Design Pakket zwart hoogglans gespoten: 3.129 euro

Afdekking koplampsproeiers gespoten: 214 euro

Zwart hoogglans raamlijsten Porsche Exclusive Manufaktur: 491 euro

Portiergrepen hoogglans zwart gespoten: 127 euro

Luchtinlaat zijkant gespoten: 491 euro

Modelaanduiding op portieren in zilver: 220 euro

Modelaanduiding gespoten: 252 euro

Tankdop in alu optiek: 139 euro

Achterspoiler hoogglans zwart: 364 euro

PDK: 2.985 euro

PASM: Porsche Active Suspension Management: 1.509 euro

Porsche Torque Vectoring incl. mechanisch sperdifferentieel: 1.383 euro

Sport Chrono Pakket: 2.350 euro

Sporteindpijpen zwart: 565 euro

64 liter tank: 127 euro

Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB): 7.728 euro

Stuurbekrachtiging plus: 277 euro

Wielen 20-inch Carrera Sport wiel: 3.387 euro

Velgen platina zijdegelans gespoten: 1.257 euro

Bandenvulmiddel met elektrische compressor: 63 euro

Led-koplampen inclusief Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus): 2.086 euro

Donkere achterlichten: 649 euro

Licht-design pakket: 315 euro

En nu zijn we wel zo’n beetje klaar met deze opsomming. Weet in ieder geval dat we nog tientallen andere opties hebben aangevinkt met een totale waarde van 71.606 euro. Pardon? Jawel: dik 71 mille. Dat brengt de eindprijs op een stevige 173.437 euro, een verschil van 70.000 euro met de Alpine A110S, mocht je all the way gaan.