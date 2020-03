Dodge Challenger Redeye met 1.000 pk is mild gekieteld

Ondanks een gigantisch vermogen is het voor deze Dodge Challenger Redeye bereikbaar middels slechts een paar eenvoudige en milde ingrepen.

Deze Dodge Challenger Redeye haalt een zeer indrukwekkende mijlpaal, zonder er echt heel veel moeite voor te hoeven doen. Dat moet eigenlijk heel bijzonder zijn. Nog niet zo gek lang geleden was de Bugatti Veyron het veruit snelste, het sterkste en het krachtigste wat er op de markt was.

Vier cijfers

Natuurlijk, er waren toen ook al tuners. Sommige kwamen zelfs heel erg dichtbij die magische grens waarbij het vermogen in paardenkrachten moeten worden uitgedrukt in vier cijfers. Maar laten we eerlijk zijn, zonder uitzondering waren dat ingrijpend aangepaste auto’s. Tegenwoordig is dat niet altijd meer het geval.

Redeye

Neem deze Dodge Challenger Redeye. Dat is niet eens het absolute topmodel in de Challenger line-up. De Redeye staat boven de Hellcat (zoals deze), maar onder de Demon. De Challenger Redeye is standaard al goed voor 797 pk en 957 Nm. Gezien de rest van de auto redelijk bejaard en budget is, zou je de rest (chassis, remmen, ophanging) kunnen upgraden. Maar nee, de Texanen bij Hennessey zien dat heel anders.

Milde kuur

Die hebben namelijk de motor een milde performance-kuur gegeven. Hennessey monteert namelijk een 2,65 liter supercharger. Daarnaast worden de kompressorpoelie, het gasklephuis, katalysator en nog wat klein grut ook aangepast. Het resultaat? Nee, niet nét 1.000 pk. Dik 1.000 pk. De 6.2 liter V8 in deze mild getunede Dodge Challenger Redeye is nu goed voor 1.035 pk en een maximum draaimoment van 1.285 Nm. Je leest het goed, de V8 is sterker én krachtiger dan de W16 Quad-turbo uit de Bugatti Veyron.

HPE1000

Wat het verder doet met de prestaties, wordt niet vermeld. De Challenger Redeye is van huis uit geen trage auto. Die gaat in zo’n 3,5 seconden naar de 100 km/u en loopt 326 km/u voluit. Deze Hennessey Dodge Challenger Redeye HPE1000 zal een stukje sneller zijn, maar reken niet op Veyron-esque prestaties. Waar de Veyron technologisch nog altijd behoorlijk hoogwaardig en modern is, is dat bij de Challenger niet het geval. De technische basis van de karaktervolle Dodge (uit dezelfde periode nota bene!) was al behoorlijk bejaard bij introductie.