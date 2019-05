Het verhaal achter dit aparte Ferrari-speurdertje

Gewoon tussen het Jamie Oliver-servies en de Opel Astra's: een heuse Ferrari 312T4.

Vanochtend kregen we een apart fotootje doorgestuurd van AB-lezer Joost. Het betreft een speurder in een krant, mogelijk een lokaal suffertje. Ten eerste deed het me al goed om te zien dat dit soort advertenties überhaupt nog bestaan. Omdat ik net oud genoeg ben om de beltoon die het internetmodem maakte te herinneren, weet ik nog dat ik als jong kind door dit soort advertenties heen zat te bladeren in de AutoExtra van ‘het Peelbelang’ of achterin de ‘Arts & Auto’. Veelbelovende omschrijvingen als ‘BMW 328i Aut EXE’, of in het geval van het laatste blad ‘Volvo 940 Estate Polar’, spraken enorm tot de verbeelding. Inmiddels hebben we voor grasduinsessies naar toffe koopjes echter talloze websites beschikbaar, waarop je het aanbod in de hele wereld tot je kan nemen.

Je zou dus zeggen dat deze krantadvertenties hun beste tijd gehad hebben, zeker als het gaat om een hele speciale auto met een internationale appeal. Des te verbazender is het om een Ferrari 312 T4, ooit het wapen waarmee Gilles Villeneuve en Jody Scheckter de rest van het F1 veld mee bestreden, op een dergelijke plek aan te treffen. Dus gingen we eens op zoek of we het verhaal achter de auto konden ontdekken. Zoveel van die 312’s kan Nederland toch niet rijk zijn?

Al snel kwamen we terecht op de plaats waar je informatie verwacht te vinden als je de term ‘executieverkoop’ leest, namelijk een verslag van een rechtszaak. Verder zoeken levert op dat de auto ooit toebehoorde aan wijlen stenenschuiver en Ferrari-adept Jan Bosch en inzet is van een geschil omtrent diens erfenis. Het is een klassiek verhaal over kinderen uit een eerder huwelijk (waaronder coureur John Bosch) die na de dood van hun vader geconfronteerd worden met het feit dat hun stiefmoeder de erfenis ontvangt voor haar en haar biologische kinderen. Dat leidt wel vaker tot strubbelingen, maar zeker als de erfenis groot genoeg is om in ‘het linkerrijtje van de Quote 500’ terecht te komen.

De 312 T4 in kwestie is volgens onze vrinden vrienden van Quote in de verkoop gedaan om enkele rekeningen te betalen. John Bosch houdt echter zelf de lijn vast dat de auto (en andere magnifieke en tevens peperdure auto’s van zijn pa) aan hem toe behoren. Hoe de vork ook in de steel zit; het ding blijk je inmiddels echt te kunnen kopen. Het enige wat je hoeft te doen is 2.500 Euro borg neer te leggen om je te laten registreren als een van de potentiële kopers.

De verkoper claimt dat de auto is ingezet tijdens de Grote Prijzen van Spanje, België, Monaco en Groot-Britannië in 1979, het jaar dat Jody Scheckter uiteindelijk de wereldtitel pakte voor Ferrari. Het was tevens het laatste succesjaar voor de legendarische 312T, want in 1980 werd de auto -inmiddels doorontwikkeld tot 312 T5– vermorzeld door Williams. Koop dan?