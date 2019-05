Special: Alfa Romeo GT (937C)

De Alfa zonder excuses. Toch?

Een fabrikant in het nauw maakt creatieve sprongen. We hebben het gezien bij MG/Rover, Saab en eigenlijk ook bij Alfa Romeo. Ondanks dat het merk nog steeds onder ons is, kunnen we niet anders concluderen dan dat het al een hele tijd bergafwaarts gaat het merk. Toch bleef (en blijft) het merk komen met de meest wonderbaarlijke automobielen. Projecten als de 4C en 8C zijn verre van perfect, maar spreken perfect de emotie aan de Alfist zichzelf toedicht. Op een of andere manier straalt zo’n sportieve topper toch af op de rest van de range.

Al sinds de millenniumwisseling is het Italiaanse merk in zwaar weer aan het verkeren. Dat werd enigszins verbloemd door de Alfa Romeo 147 en 156. Beide auto’s sleepten de titel ‘Auto van het Jaar’ in de wacht en verkochten aanvankelijk niet verkeerd. De rest ging er echter hard op achteruit. De GTV en Spider konden écht niet meer en bij de 166 begonnen de jaren ook te tellen. Kortom, er was werk aan de winkel voor de Italianen. Wegens mismanagement, overschatting van het kopende publiek en zeurende puristen wist Alfa Romeo de stevige verkoopcijfers niet vast te houden.

De 159 en Giulietta zijn twee fraaie nagels op de doodkist. Ondanks de beste bedoelingen brachten ze niet de nodige groei. Dat wil niet zeggen Alfa Romeo het niet geprobeerd heeft met een échte Alfa Romeo. Het idee was om een coupé te bouwen, iets waar Alfa Romeo groot is geworden. Het moest wel een coupé zijn die je dagelijks kan gebruiken. De GTV was in zijn tijd een bloedmooie auto, maar het ding was krap voorin, bizar krap achterin en de kofferbak verplichte je tot het drinken van Bavaria. Dat laatste vanwege de halve kratten die dat merk levert.

Dat terwijl Alfa Romeo juist een aantal coupé’s heeft gebouwd die je perfect als eerste (en enige) auto kon gebruiken. Voldoende emotie om de liefhebber blij te maken, maar praktisch genoeg om als volwaardig voertuig in te kunnen zetten. Zo’n auto werd ook de Alfa Romeo GT. Op het platform van de Alfa Romeo 156 werd een ruime coupé ontwikkeld. Het Italiaanse designhuis Bertone mocht zich bekommeren om het design.

De oude baas van Alfa’s Centro Stile, Walter da Silva, was immers net over gestapt naar Seat. Qua design mocht de Alfa Romeo GT niet falen. Omdat het allemaal niets mocht kosten, werden alle onderdelen weggehaald bij andere Alfa Romeo’s. Niet alleen onderhuids, want ook zichtbare delen komen van andere Alfa’s. Zo komen de voorschermen rechtstreeks van een 147 GTA. De motorkap was bijna identiek.

Qua chassis ging het veel verder. Het platform was duidelijk van de 156, maar items als het stuurhuis en electronica kwamen van een 147 vandaan. Ook het interieur was grotendeels gelijk aan dat van de Alfa Romeo 147. Wel was het dashboard uit iets fraaier materiaal opgetrokken.

Helaas voor Bertone wilde Alfa Romeo zélf de auto gaan produceren. De designers hadden even de hoop dat zij voor de productie mochten gaan zorgen. Niet dat ze gingen zeuren, overigens. Bertone was al lang blij dat ze een opdracht hadden van Alfa Romeo. Iedereen kent het gezegde: je geeft ze een vinger, ze pakken een hand. Het ging niet al te best met het eens zo trotse en prestigieuze designhuis uit Turijn. Nuccio Bertone was in 1997 overleden en sindsdien ging het telkens minder. Daarom deed Bertone hetzelfde wat veel andere carrossiers deden in de periode: ze maakten zelf een ‘voorstel’ in de vorm van de Alfa Romeo GT Cabriolet.

Het was een volledige cabriolet met een stoffen kap. Opmerkelijk was dat het een vijfzitter was. Normaliter loopt de cabine bij de achterzitplaatsen juist wat verder naar binnen (voor extra benodigde versteviging), maar die was bij die Alfa Romeo GT Cabriolet nog ‘recht’. Waarschijnlijk dat ze er later pas op terug gingen komen in verband met de stijfheid.

Maar dat maakte uiteindelijk helemaal niets uit. Alfa Romeo had namelijk geen interesse. Bertone had de stille hoop deze variant dan wél zelf te kunnen fabriceren. Doch Alfa Romeo was achter de schermen al bezig met de nieuwe Spider, op basis van de door Giugiuaro ontworpen Brera. Om nog een extra trap na te geven werd die Brera Spider wél door een Italiaans designhuis gebouwd: Pininfarina.

Belangrijk was dat de Alfa Romeo GT een praktische auto was. De GTV was zelfs voor een kleine sportcoupé erg onpraktisch. De GT kreeg een achterbank waar je met een beetje passen en meten twee volwassenen of drie kinderen op kwijt kon. Achterin zat je vrij diep, wat extra werd benadrukt door de hoog oplopende daklijn. De GT had een vrij lange kont, wat erop leek te duiden dat je te maken had met een 2 deurs coupé. Niets was minder waar, in feite was het een driedeurs hatchback. Opende je de kofferklep, dan had je een bagageruimte van 320 liter tot je beschikking. Voor het type auto niet verkeerd.

De Alfa Romeo GT maakte zijn debuut op de Salon van Genève in maart 2003. Aanvankelijk zou je denken dat Alfa Romeo de GTV (die nog op het 145-platform stond) mocht vertrekken. Echter naar typisch Italiaanse logica kreeg die auto een facelift. Normaliter heb je het dan over een chroomstripje, nieuwe kleur en een velgdesign. Niet bij de GTV: die kreeg een compleet nieuwe neus en nieuwe motoren.

Toevalligerwijs waren de nieuwe benzinemotoren van de GTV ook leverbaar in de Alfa Romeo GT. Instappen deed je met een 1.8 Twin Spark zestienklepper met 140 pk. Het koppel is bijna lachwekkend te noemen met 163 Nm. Tegenwoordig produceert een beetje 48V-assistentmotor dat al. Een stapje hoger stond de 2.0 JTS 16v, een viercilinder met directe benzine inspuiting. Met 165 pk (bij 6.400 toeren) en 206 Nm (vanaf 3.250 toeren) waren de prestaties wat meer waardig aan de badge. Voor de veelrijders was er een 1.9 JTD 16v met 150 pk en 310 Nm. Voor zijn tijd een prima diesel.

Maar het kunststukje was de V6. Deze was net als in de 147 en 156 GTA 3.2 liter groot, maar had een iets lagere compressie en een iets lager vermogen. Nu had je vrij weinig te klagen. De Busso leverde namelijk 240 pk (bij 6.200 toeren) en 300 Nm aan trekkracht bij 4.800 toeren. Deze krachten werden ietwat bruusk op de voorwielen afgeven. Je kon van 0-100 sprinten in 6,7 seconden en de topsnelheid bedroeg 243 km/u.

Die cijfers waren niet echt relevant, want deze motor had ‘een kloppend hart’. Te kinderachtig voor woorden om dergelijke termen bij een motor te leggen, maar was een van de weinige V6-motoren die magistraal klonk en bijna menselijke eigenschappen toegedicht kon worden. Wellicht dat het kwam om dat Guiseppe Busso, de ontwerper van de beroemde V6, voorheen werkzaam was bij Ferrari?



De Alfa Romeo GT werd in het begin van 2007 lichtelijk herzien. De verschillen waren op visueel gebied vrij klein. Er waren wat alt-kleurige frutsels op de bumper en de diesel kreeg een dubbele uitlaat. In interieur werd er meer fijngeslepen dan echt aangepakt. Qua motoren veranderde er overigens niet zo veel. Het was meer een update dan een echte facelift.

De enige nieuwkomer was de 1.9 JTD 16v Q2. Deze was gebaseerd op de diesel (zoals de naam al doet verklappen), maar was voorzien van een mechanisch sperdifferentieel. Deze verdeelde de 305 Newtonmeters van de dieselmotor gelijkwaardiger over de voorwielen. Het idee erachter was om de auto iets aantrekkelijker te maken voor de regio Noord-Italië, Zuid-Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Vergeet niet dat vierwielaandrijving toen nog niet op elke auto leverbaar was. Met het differentieel was de JTD een stukje sneller. Dankzij het surplus aan grip kon je nu in 9,2 seconden naar de 100 km/u snellen, in plaats van in 9,6 seconden.

Maar wat iedereen zich vooral afvroeg was: waarom zit dat sperdifferienteel niet op de magnifieke V6? Juist die motor kon hem zo goed gebruiken. De reden was vrij simpel: de V6 werd met pensioen gestuurd. Alfa Romeo had voor de 159 een nieuwe V6 en de 147 GTA was maar heel kort in productie. De reden: de blokken waren op. De 3.2 Busso V6 motor was tot 2005 in productie. Er werd een redelijk voorraadje gebouwd voor de GT, 166 en de Lancia Thesis. In 2007 was Alfa Romeo in Europa door zijn voorraad heen. Saillant detail; Guiseppe Busso overleed enkele dagen na de productiestop van ‘zijn’ motor.

In 2010 viert Alfa Romeo zijn 100e verjaardag. Aan de ene kant een hele blije gebeurtenis. Het is maar weinig merken gegeven om het zo lang uit te houden. Helaas staat het er niet al te florissant voor. De 166 is er inmiddels niet meer, de 159 en derivaten zijn een flop en gaan er binnenkort uit. De MiTo en Giulietta zijn inderdaad voorzien van Alfa Romeo logo, maar overtuigen minder. Waarschijnlijk dat Alfa Romeo zich daardoor genoodzaakt ziet om de 3.2 liter V6 nog eenmaal tot leven te wekken.

Speciaal voor de ‘GT Limited Edition’ worden er nog 130 stuks gebouwd met de 3.2 zescilinder. Qua prestaties is het model er niets op vooruit gegaan. Er is keuze uit vier kleuren (rood, wit, blauw en zwart), allemaal zijn ze voorzien van zwart MOMO-leder en een rijke uitrusting. Er worden er 130 van gebouwd: 100 voor Nieuw-Zeeland, 30 voor de Zuid-Afrikaanse markt.

De Alfa Romeo GT zelf wist het nog even uit te zingen, maar had ook niet het eeuwige leven. In de zomer van 2010 wordt de productie gestaakt. Na 7 jaar vindt Sergio Marchionne het welletjes en geeft hij aan te stoppen met de auto. Er komt geen opvolger. De Alfa Romeo GT is alleen nog uit voorraad leverbaar. Daarom zie je nog geregeld ‘2011’ Alfa Romeo GT’s voorbij komen. Het duurde even voordat Alfa Romeo van de voorraad af was, namelijk. Dat was te verwachten, want zo’n hardloper was de GT niet. In totaal werden er namelijk 80.832 in de fabriek in Pomiglia d’Arco gebouwd, de fabriek waar voorheen Alfasuds van de band liepen. Italië was goed voor het leeuwendeel van de afnemers: dik 25.000 units bleven daar. In Nederland lag het totaal iets lager: iets meer dan 2.600 werden er in ons land verkocht.

De Alfa Romeo GT is dus nooit echt een succes geweest. Aan de andere kant was het ook geen flop. De auto was vier keer succesvoller dan de Spider en Brera bij elkaar. Het ontbrak de auto aan focus om duidelijk te maken wat het precies was. Gek genoeg deed de auto denken aan de Saab 900 Classic: een ruime en praktische driedeurs met een unieke motor en geweldige stoelen.

Alleen was de saus veel Italiaanser. Die V6 gaf de auto een extra dimensie. De prestaties waren mooi meegenomen. Het is zo’n blok waarbij zelfs de zwaarst besnorde motoragent begrip heeft voor het feit dat je iets te hard rijdt. Dat koetswerk was een statement zonder in te hoeven leveren op praktische zaken. Het totaalplaatje was een ramp voor de marketingmanager om aan de man te brengen, maar man wat ben je blij als de youngtimer op je oprit staat. Wel de lusten, niet de lasten.

Meer lezen? Dit is zijn de punten waar je op letten bij aanschaf van een Alfa Romeo GT.