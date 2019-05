Goedkope autoverzekering? Blijf bij je vrouw!

Toch maar niet voor de verleiding van 'dat nieuwere model' vallen...

Het is een bekend fenomeen. Je trouwt met je geliefde als je allebei een jaar of 25 bent. Jullie levens lopen synchroon en het is allemaal honinggeur en maneschijn. Maar dan ben je 20 jaar verder. Als je eerlijk bent, zijn jullie toch een beetje uit elkaar gegroeid. Waar je vrouw zich ontpopt heeft tot een onvervalste MILF, heb jij inmiddels een bierbuik en ‘hoeft alles eigenlijk niet meer zo nodig’. Dus snap je eigenlijk ook wel waarom je vrouw het elders wil zoeken.

Toch is het verstandig om daar niet teveel in mee te gaan. Als je namelijk gaat scheiden, loop je kans dat je veel meer gaat betalen voor je autoverzekering, zo meldt Independer. Het feit wil namelijk dat je je inboedel en dergelijke wel netjes kan verdelen, maar dat geldt doorgaans niet voor de hoeveelheid schadevrije jaren die jullie samen hebben opgebouwd op de gezamenlijke Evoque. Independers dikke deur Coen de Ruiter zegt er dit over:

Bij een scheiding kunnen het spaargeld en de inboedel netjes verdeeld worden, maar dit geldt niet voor de samen opgebouwde schadevrije jaren. Deze vormen de sleutel voor premiekorting op de autoverzekering. Die schadevrije jaren gaan uitsluitend naar de ex-partner op wiens naam de autoverzekering stond. De andere partner heeft na de scheiding het nakijken en blijft zonder schadevrije jaren achter.

Dat blijkt vaak ‘even schrikken’ te zijn voor mensen met een nieuwgeboren vrijheid. De korting voor schadevrije jaren kan namelijk zo tachtig procent van je premie betekenen. Dat voel je dus flink in de portemonnee. Beter blijf je dus maar hangen in dat liefdeloze huwelijk van je, dan houd je tenminste wat geld over voor een leuke auto.