Bruin carbon op Turbo S is lekkerder dan chocomelk

Chique voor de dag komen in je bloedsnelle auto. Dat kan met de Porsche 911 Turbo S, door TopCar voorzien van bruin carbon.

Naakt carbon is niet meer uniek. Met name op hypercars is het een veelgebruikte toepassing. Overigens huilen als je schade maakt. Een carbon paneel vervangen is niet goedkoop. In 2021 presenteerde TopCar de Porsche 911 Turbo S in een volledige carbon body. Dat was toen een exemplaar in naakt carbon. Gaap, wat saai. Maar het kan ook anders met deze TopCar Porsche 911 Turbo S.

De Russische tuner heeft de supersportauto van bruin carbon voorzien. Je kunt het bijna chique noemen. Exclusief is het ook. De auto luistert voluit naar de naam Stinger GTR Limited Carbon Edition. In totaal maakt de tuner slechts 13 exemplaren van deze Porsche serie en dit is er één van.

Door carbon te combineren met een kleurtje oogt het een stuk minder saai. En de structuur van het koolstofvezel is nog altijd zichtbaar door de lak. Met name van dichtbij. In totaal vervangt de tuner 84 onderdelen van de Porsche 911 Turbo S om de auto vrijwel volledig in carbon te dopen.

Je moet 100.000 euro overmaken naar TopCar om je eigen Turbo S in carbon te laten uitvoeren. Wil je dan een kleurtje, zoals dit exemplaar, dan komt er nog eens 25.000 euro bovenop.