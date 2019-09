Het verhaal van een overleden sportlabel

Could have, should have, would have.

Het is een label dat maar heel even heeft mogen leven: MPS. Het stond voor Mazda Performance Series. Het was de bedoeling dat die benaming gebruikt ging worden voor de snelle Mazda’s. Op sommige markten werd het label ‘Mazdaspeed’ gebruikt. In dat geval, zoals in de Verenigde Staten werd de Mazda 3 MPS als Mazdaspeed 3 verkocht.

Maar waar er bij Mazdasppeed ook relatief langzame modellen werden toegevoegd aan de range, moest MPS een écht sportief performance-label worden. Het eerste wapenfeit was de Mazda 626 MPS. Dat was een bloedserieuze auto. Geheel volgens de toen heersende mode had de Mazda 626 MPS een geweldige grote spoiler.

Onder de kap troffen we een potente motor aan. Het is een 2.5 V6 met dubbele turbo, goed voor 280 pk en 370 Nm. Serieuze hardware. Ondanks de Lancer Evo-esque looks, moest je ‘m meer zien als potentiële concurrent voor de Subaru Legacy B4 Blitzen of Mitsubishi Galant VR4. De Mazda 626 MPS zou uiteindelijk niet het levenslicht zien. De concept werd pas getoond in 2000, toen de facelift-versie al even onderweg was. Er was simpelweg te weinig tijd. De Mazda 6 introductie was dichtbij.

Maar er is bij Mazda natuurlijk ook een auto die er om schreeuwt om te worden voorzien van de MPS behandeling. Die auto is natuurlijk de Mazda MX-5. Nu zijn er voldoende eigenaren die zeggen dat je absoluut niet meer vermogen wil hebben in een Mazda MX-5. Dat is hetzelfde excuus als Tesla rijders gebruiken dat ze het zo fijn vinden om tijdens de reis 25 minuten lang een luchtje mogen scheppen. Er is simpelweg geen keuze.

Terug naar de MX-5. Een lichte sportwagen met achterwielaandrijving is natuurlijk een perfecte basis om sneller te maken. Dat gebeurde dus met de Mazda MX-5 MPS Concept. Het was niet zomaar een kwestie van een turbootje monteren. Sterker nog, de Mazda MX-5 had een atmosferische 1.9 liter viercilinder. Deze leverde precies 200 pk bij 7.000 toeren en 196 Nm bij 6.000 toeren. Omdat het gewicht zo rond de 1.060 kilogram lag, was de auto meer dan voldoende snel.

Niet alleen de motor werd aangepakt, ook het onderstel werd grondig herzien om opgewassen te zijn tegen het nieuwe prestatiepotentieel. Ook een erg gaaf idee had Mazda om de MX-5 echt zijn eigen gezien mee te geven. Aan de achterzijde is de MX-5 licht afwijkend, maar aan de voorzijde moet je echt goed kijken om te zien dat dit toch echt een ‘NB’ is.

De Mazda MX-5 MPS werd niet in productie genomen. Naar verluidt zou de auto qua prijs en prestaties te dicht aanschurken tegen de RX-8, die rond die tijd ook op stapel stond. Dat wil niet zeggen dat er geen bijzondere MX-5 NB modellen op de markt kwamen. Zo was er daadwerkelijk een Mazdaspeed MX-5 in 2004. Deze werd in Japan verkocht onder de naam Mazda Roadster Turbo.

Deze had de bekende 1.8 viercilinder onder de fraaie motorkap. Deze was voorzien van een IHI turbo, waardoor het maximumvermogen steeg naar 178 pk en het koppel naar 226 Nm. Daarmee was het mogelijk om zo’n 7 seconden te sprinten naar de 100 km/u. Dankzij de korte bakverhouding hield de acceleratie op bij 204 km/u. Er zijn er uiteindelijk 5.428 Mazdaspeed MX-5’s met turbo gebouwd.

Was dat het? Eh, nee. Niet helemaal. Waarschijnlijk om de ontwikkelingskosten te spreiden werden er ook een aantal gebouwd voor de Australische markt. Dat is iets wat we vaker hebben gezien, omdat ze nu eenmaal dicht bij Japan liggen (geografisch gezien) en het stuur rechts hebben, is het vrij eenvoudig om de auto te verschepen naar het land van Daniel Ricciardo en Natalie Imbruglia.

Aldaar werd de Mazda MX-5 SE op de markt gebracht. Dat was in principe dezelfde auto, maar dan met iets minder vermogen (165 pk) dankzij een iets lagere turbodruk. Op zich niet verkeerd, maar 165 pk’s dankzij een turbo is wel even wat anders dan 200 pk uit een atmosferische motor, zoals de concept ons beloofde. fs

Uiteindelijk verschijnen er twee Mazda MPS-modellen op de markt. In 2005 kunnen we eerst de Mazda 6 MPS verwelkomen. De basis van de Mazda 6 MPS is de nieuwe 6 Sedan, gek genoeg kiest men niet voor de fraaiere vijfdeurs uitvoering of de coole Sportswagon. Neen, de Mazda 6 MPS is enkel leverbaar als sedan. Onder de bolle motorkap vinden we een 2.3 DISI turbomotor, goed voor 260 pk en 380 Nm. Daarmee snelt de vierwielaangedreven Mazda 6 MPS in 6,6 seconden naar de 100 km/u en is een topsnelheid van 240 km/u mogelijk.

In 2006 volgt de Mazda 3 MPS. In principe krijgt deze exact dezelfde motor als de Mazda 6 MPS. Een verschil is echter de aandrijving. De Mazda 6 heeft AWD, bij de Mazda 3 MPS moeten de voorwielen het oplossen. Mede dankzij een sperdifferienteel lukt dat heel aardig. De Mazda 3 MPS accelereert in 6,1 seconden naar de 100 km/u en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

In 2009 wordt de Mazda 3 vernieuwd. Officieel is er sprake van een nieuw model (van BK-generatie naar BL-generatie), maar onderstel, motor en bak van de Mazda 3 MPS zijn krek eender. Wel is de auto nu aanzienlijk opvallender dan zijn wel erg anonieme voorganger. Rond deze periode gaat Mazda zich richten op de SkyACTIV-technologie en een nieuwe designrichting. Nadat deze Mazda 3 MPS uit productie ging in 2013 zijn er veel speculaties over MPS-modellen, maar daar zal het hoogstwaarschijnlijk bij blijven. Het label is nu bijna langer weg, dan dat het onder ons is geweest.