Niemand ziet dat dit een replica is

Timmermansogen opgelet!

Een van de gaafste supercars uit de jaren ’80 is toch wel de Ferrari 288 GTO. In tegenstelling tot de auto uit de Autoblog Special van gisteren, was de naam bij de GTO wél gerechtvaardigd. De auto werd namelijk gebouwd ter homologatie voor het Group B klassement.

Helaas werd de Group B klasse al definitief gecanceld, terwijl Ferrari rond dezelfde periode begonnen was met de productie van de auto. Kortom, slechte timing. Alle exemplaren die gebouwd gingen worden (272 stuks), waren dus allemaal straatauto’s. De hele mythe rond ‘een enorme belofte zijn’, heeft natuurlijk wel zijn aantrekkingskracht op verzamelaars, zeker omdat er Ferrari op staat. Een originele GTO is bijzonder duur. Dus wat moet je dan doen?

Simpel! Maak een replica. Als het om imitatie-Ferrari’s (of, zoals @Jaapiyo zegt, Fugazi-Fezza’s), is er een compleet spectrum. Aan de ene kant heb je de Pontiac Fiero waar men een stijgerend paardje heeft geplakt. Aan de andere kant zien we deze 288 GTO replica.

Net als de echte 288 GTO heeft de 308 GTB als basis gediend. Maar deze 308 GTB is flink onder handen genomen door Ferrari specialist Jim Carpenter uit de Verenigde Staten, die ook al eens deze 328 GTB naar 288 GTO heeft omgebouwd. Ze hadden er een polyester 288 body over heen en klaar is Kanye. In plaats daarvan hebben ze de GTO echter minutieus nagebouwd. Aan de buitenkant is het bijzonder lastig te zien dat deze auto niet The Real Deal is: ook deze auto is werkelijk schitterend.

Ze hebben het niet alleen gelaten bij een 288 GTO uiterlijk. De 2.85 achtcilinder boxer was wellicht te exotisch en een stap te ver. Maar onder de kap ligt wel degelijk een originele Ferrari-motor. Deze heeft de motor in lengte geplaatst, terwijl de standaard 308 het blok nog overdwars heeft staan. Dankzij twee turbo’s, twee intercoolers en een Halltech ECU bedraagt het maximum vermogen nu zo’n 550 pk.

Dan nu het grootste voordeel: zijn prijs. De auto kost een fractie van wat een gewone 288 GTO je zou kosten. De prijs bepalen van het origineel is een beetje lastig, maar onder drie miljoen vind je ze sowieso niet. Met deze ombouw heb je dezelfde looks en nog betere prestaties. Een win-win situatie dus. Interesse in deze Fugazi Fezza? De advertentie kun je hier bekijken.