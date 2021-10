Mazda MX-5 990S is lichtere en sportievere MX-5

Met de Mazda MX-5 990S heb je eindelijk een moderne puristische auto.

We krijgen de vraag wel vaker: “welke auto gaat meer waard worden?”. Nu is dat heel erg lastig te bepalen van te voren. Het is een combinatie van vele factoren. Wat we wel zien, is dat sportieve auto’s die iets lichter en sportiever zijn, uitermate goed scoren.

Dat is precies het gebied waar de Mazda MX-5 990S heel erg goed scoort. Mocht je denken, de 990S? Kennen we die? Nee, maar nu wel. Het is op een Caterham na zo ongeveer de meest puristische auto die je maar kunt krijgen. In plaats van een dikke 2.0 motor te pakken en de MX-5 dikker te maken, heeft Mazda juist een basis-1.5 genomen en zijn ze die lichter gaan maken.

Lager gewicht

De Mazda MX-5 990S heeft namelijk om gewicht te besparen 16 inch Rays gesmede lichtmetalen velgen. Daarachter zien we zwarte Brembo-’s met lichtblauwe logo’s. In het interieur is het ook al allemaal wat simpeler. Zo is er bijvoorbeeld geen infotainment-scherm aan boord. Ten slotte is er geluidsisolatie weggehaald om het gewicht nóg iets verder te beperken. Het gewicht zal je niet verbazen, gezien de naam van de MX-5 990S. Inderdaad, 990 kilogram.

Om de auto sportiever te laten rijden, zijn de dempers en vering aangepast. Dat niet alleen, ook de stuurinstallatie is iets onder handen genomen. Qua uitvoering is er weinig te kiezen. De lak is wit en het interieur is altijd zwart. Voor een beetje afwisseling heeft de Mazda MX-5 990S een donkerblauwe cabriokap.

Mazda MX-5 990S

De extra lichte roadster is een Special Edition voor de Japanse markt. De auto is overigens nog niet officieel aangekondigd. De auto staat nu te schitteren op een evenement in Japan. Ondanks dat het een speciale editie is, zal de Mazda MX-5 990S gewoon te bestellen zijn bij de dealers de komende tijd. Of de auto ook naar Nederland komt, is niet bekend.

Video- en fotocredits: UNO Satoru / Motorevangelist.