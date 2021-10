De guitige roadster mag blijven. Met dit recept is de Mazda MX-5 NE er straks helemaal klaar voor.

Compact, achterwielaandrijving en gemaakt voor rijplezier. Anno 2021 bestaat dat nog steeds in vorm van de Mazda MX-5. De huidige generatie, ND, kwam in 2015 op de markt. De Japanse autofabrikant is echter van plan om de volgende generatie al vrij rap te presenteren.

Maar welke kant gaat het merk op met de MX-5? In een eerder bericht kon je al lezen dat je niet bang hoeft te zijn voor een elektrische of PHEV oplossing. In plaats daarvan zoekt Mazda het in de Skyactiv-X hoek. Sowieso probeert het conservatieve Japanse merk zolang mogelijk vast te houden aan het ‘oude’. Zo waren ze vrij laat op het gebied van elektrische auto’s met de komst van de MX-30. Mazda zoekt liever oplossingen waarbij ze de good ol’ verbrandingsmotor kunnen behouden. Zo lang als mogelijk.

Het geheime recept van de nieuwe Mazda MX-5 NE is volgens Autocar de Skyactiv-X motor. Deze zou de taken overnemen van de huidige Skyactiv-G in de MX-5 ND. De Skyactiv-X is een viercilinder benzinemotor, voorzien van een kleine supercharger die lucht in de cilinder plaatst. Hoewel er in deze setup geen sprake is van een 48V mild hybride uitrusting, staat dit concept wel op de agenda voor de NE. Wellicht komen er meerdere varianten. Net als dat je nu de 1.5-liter en de 2.0-liter hebt met de MX-5 ND.