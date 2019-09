Uitslag Formule 1: Grand Prix van Singapore 2019

Kan Ferrari haar enorme snelheid over een rondje omzetten in de derde klinkende zege op rij, of kunnen Max en Lewis de rode brigade knakken met hun race pace?

Het is ongelooflijk, maar het is alweer elf jaar geleden dat de Grand Prix van Singapore voor het eerst verreden werd. Inmiddels is het schouwspel onder kunstlicht met Singapore als cyberpunkesque backdrop verworden tot een van de juweeltjes op de F1 kalender. Doch niet alleen voor de toeschouwers is het een unieke race, ook voor de coureurs is het een bijzondere uitdaging, zeker nu Maleisië van de kalender verdwenen is.

Hoewel er namelijk in de avond geracet wordt, is het doorgaans loeiheet tijdens de race. Dat heeft te maken met de hoge luchtvochtigheid in de regio, waardoor de warmte blijft hangen. Het is net alsof je door een sauna heenrijdt en dat twee uur lang. Koppel het aan de opperste concentratie die je nodig hebt om zo’n F1 bolide uit de muur te houden en het is logisch dat de coureurs na de race uiterst uitgeput zijn. Een gemiddeld vochtverlies van drie kilo is te verwachten. Naar verluidt zweten sommigen zelfs nog wat meer vocht uit. Geen wonder dus dat er aan het eind van de rit niet zelden nog wat schade gereden wordt.

Gisteren in de kwalificatie was er een onverwacht feestje te vieren voor Ferrari. Iedereen en zijn oma had verwacht dat Mercedes of heel misschien Red Bull het veld zou aanvoeren, maar opeens meldde zich gisterenochtend Ferrari aan de top van de tijdlijsten. Eerlijk gezegd dachten we dat de anderen het in de kwalificatie het wel weer om zouden draaien, maar niets was minder waar: Leclerc pakte de pole, voor Hamilton en Vettel. Verstappen kwam niet verder dan de vierde stek en was daar achteraf duidelijk teleurgesteld over. Eens kijken of hij zijn frustratie vandaag in de race kan ombuigen tot een positief resultaat.

Start

Leclerc komt vanaf de pole goed weg en lijkt even Vettel in zijn kielzog mee te kunnen trekken om het een Ferrari 1-2 te maken na de eerste bocht. Maar Hamilton die iets minder goed van zijn plek komt, weet zijn Merc toch net voor de auto van Vettel te plaatsen en verdedigt daarmee zijn positie. De top-6 gaat zo ongewijzigd de eerste ronde in. Daarachter is het wel bal. Sainz en Hulkenberg raken elkaar en moeten beiden de pits opzoeken.

Norris, die gisteren zijn run in Q3 verknalde, profiteert maximaal. Hij was toch al een plekje opgeschoven omdat Ricciardo na de kwali van gisteren uit de uitslag werd gehaald door de FIA, omdat hij in Q1 teveel power uit zijn MGU-K zou hebben getrokken. De malheur van Sainz en de Hulk levert hem nu alweer de zevende plek op.

Achterin het veld zien we dat Ricciardo zich op onzachte wijze een weg langs Russell baant. De Ozzie kan door, Russell moet net als Sainz en Hulkenberg de pits opzoeken voor de nodige reparaties. De race van de Brit zal hierna vooral bestaan uit het weer bij- en mogelijk inhalen van teammaat Kubica. Je moet er maar zin in hebben in de Singaporese hitte.

Vettel dringt in de eerste ronde aan bij Hamilton, die even tijd nodig lijkt te hebben om op stoom te komen. De Duitser vindt echter niet de ruimte om een echte aanval te plaatsen. Daarna ontstaat er een treintje zoals we dat al vaker gezien hebben in Singapore. Leclerc dicteert het tempo en dat is duidelijk niet volle polle doorblazen. In plaats daarvan probeert hij zijn banden te sparen om de race comfortabel met één stop te kunnen voltooien. Lewis Hamilton roept over de radio dat nog trager rijden praktisch onmogelijk is. De gestopte Hulkenberg laat zien dat het een stuk harder kan. Op het hardste rubber zet hij de snelste rondetijd neer, die secondes sneller is dan wat Leclerc vooraan rijdt. Welkom bij de Formule 1 anno 2019.

Mid Race

Je zou zeggen dat iemand wat moet proberen. Probleem is: als je nu stopt lig je meteen achter het hele veld. In de achttiende ronde zou Leclerc na een fictieve stop terugvallen naar P12, zo dicht zit het veld bij elkaar. Maar goed, als je achteraan het treintje aansluit en vervolgens wacht totdat de rest stopt lig je eerste toch? Het is wachten op het moment dat iemand het aandurft.

Hè hè, Vettel en Verstappen openen het pitstopbal dan eindelijk bij het ingaan van de 20ste ronde. Bij Red Bull hebben zich misschien wel een beetje verrekend, want terwijl Vettel vóór Hulkenberg weer de baan op komt, filtert Verstappen áchter Hulkenberg weer het circuit op. Dat kan de Nederlander veel tijd gaan kosten.

Een ronde nadat Vettel en Verstappen gestopt zijn roept Hamilton over de radio dat hij Leclerc wil undercutten. Maar Leclerc geeft ‘m die kans niet, want het is hij, Leclerc, die de pits opzoekt. In eerste instantie schieten onze ogen direct naar Hamilton, die logischerwijze doorrijdt nu. Invoegen achter Leclerc in de pits zou natuurlijk dom zijn. Maar de sensatie ontstaat als Leclerc de pits weer uitrijdt, want dan zien we dat Vettel hem voorbij is!

Een gimmickje van de F1 organisatie laat onder in beeld zien dat áls Hamilton nu zou stoppen, hij achter Vettel terecht zou komen. Maar Hamilton heeft één voordeel: Vettel komt namelijk in de buurt van een paar coureurs die nog niet gestopt zijn, te weten Giovinazzi, Gasly, Ricciardo en Stroll. Als de Ferrari coureur daar veel tijd mee verliest, wordt Hamilton alsnog de lachende derde.

Lewis komt naar binnen in de 27ste ronde, maar inmiddels weten we al dat hij het niet gaat redden tegen de Ferrari’s. Het team heeft namelijk op de radio al met zijn wingman Bottas gepraat en deze opgedragen wat trager te rijden. Doet Bottas dat namelijk niet, dan gaan hijzelf en Albon voorbij aan de onbetwiste eerste man van het team. Bottas kwijt zich consciëntieus aan zijn taak en laat in twee ronden drie seconden liggen. Zo kan Lil’ Lewis voor VB77 en AA23 beginnen aan zijn tweede stint. Niet dat Lewis dankbaar is: hij wil vooral van zijn team weten waarom nu beide Ferrari’s en Verstappen voor hem rijden.

LAP 27/61 Hamilton finally pits! He re-joins JUST ahead of Bottas, in P8#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/TswFZSAxPr — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

Vettel laat nu toch wel iets van zijn verloren gewaande klasse zien, want terwijl hij vrij rap voorbijgaat aan het groepje voor hem, blijft Leclerc een beetje hangen. Zien we hier nog een kleine zwakte in het arsenaal van de Monegask? Het kost CL16 in ieder geval zo een handjevol seconden, die hij hierna maar weer goed moet proberen te maken. Overigens geinig feitje tussendoor om je sportieve hart aan te warmen: de niet gestopt Giovinazzi was kortstondig de eerste Alfa Romeo coureur sinds Andrea de Cesaris in 1983 die een Grand Prix aanvoerde.

LAP 34/61 Ricciardo and Giovinazzi collide 😱 The Aussie limps back with a puncture, while our former race-leader makes a routine stop for tyres#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/WML9AooqaI — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

De vreugde is helaas voor korte duur voor GIO, want wederom gaat een goede positie op de baan verloren. Dit keer kan de Italiaan er niet alles aan doen, want de touché die hij heeft met Ricciardo is minimaal voor de helft de schuld van de Ozzie, die iets meer geduld had moeten betrachten. Ricciardo zelf rookt in tegenstelling tot bij zijn incident met Russell aan het begin van de race nu ook zelf een zware pijp, want hij heeft een lekke band. Dom dom dom, want de Renaults hebben wél wat snelheid vandaag. Hulkenberg is inmiddels namelijk alweer zevende, maar ja, hij moet waarschijnlijk nog een keer stoppen.

⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 35/61) ⚠️ Grosjean and Russell collide, and the Williams is out RUS: " ******… I shouldn't be surprised"#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/V14BQfZX2I — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

Zo gebeurt er na de saaie startfase toch wel weer het nodige in Singapore. Maar een ding hebben we nog niet gezien: een safetycar. Het komt alsnog zover als Romain Grosjean en George Russell elkaar de ruimte op de baan niet gunnen. De Fransman met een kersverse deal op zak lijkt daarbij degene die het meeste fout zit, maar het is ook weer gewoon een onhandig incident. Omdat de auto van Russell opgeruimd moet worden, mag Bernd Maylander weer eens aan de bak.

MINI STAT ATTACK 🤓 The Safety Car maintains its 💯% appearance record in Singapore Russell's DNF means Williams lose their 💯% finishing record in 2019#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/8lfKPaTpKR — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

Het is zowel goed nieuws als slecht nieuws voor leider Vettel. Aan de ene kant krijgt hij een paar rondjes gratis om zijn banden te sparen, aan de andere kant is het buffertje wat hij had opgebouwd richting Leclerc natuurlijk verdwenen. Nu we het toch hebben over Leclerc: de Monegask is duidelijk totaal niet blij met zijn team en jankt over de radio intens over het feit dat Vettel nu voor hem rijdt.

Als het veld weer losgelaten wordt zit LEC echter ook gewoon een beetje te slapen. Vettel heeft meteen weer een gaatje te pakken. Verstappen kan in de buurt blijven, maar Mercedes lijkt in deze fase apart genoeg niet de race pace te hebben die we verwacht hadden. Binnen no-time ligt Hamilton alweer vijf seconden achter Vettel, met Bottas getrouw in zijn staart. De Racing Points beleven ook geen lol aan de herstart, want eerst heeft Stroll schade en niet lang daarna zet Perez zijn auto aan de kant. Het laatste incident zorgt voor…de volgende safetycar!

⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 43/61) ⚠️ It's a nightmare few laps for Racing Point 😭 Perez pulls over on the back straight#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/WuzunENLta — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

Wederom grijpt Leclerc de safetycar aan om nog even te mekkeren over de strategie van het team. Charles verlangt van zijn team dat ze hem de volle power laten gebruiken om Vettel alsnog aan te kunnen vallen. Het team wil begrijpelijkerwijs echter gewoon de 1-2 binnentikken zonder de techniek nodeloos te belasten. Misschien is het verstandig om nog even wat extra popcorn in te slaan voor de komende races, want na Monza is de verstandhouding er binnen het team niet beter op geworden.

Bij de herstart zit Leclerc dit keer iets dichter op Vettel, maar nog altijd niet heel dicht. Niet dicht genoeg om echt aan te vallen in ieder geval. In de achterste helft van de top-10 moeten we even de prestaties van Gasly vermelden. De Fransman verzoop eerder dit jaar natuurlijk tegenover Max, maar rijdt vandaag een dijk van een race. Hij is lekker agressief en snel, wat ‘m voorlopig de achtste plek oplevert. Zijn teammaat Kvyat doet het een stuk minder goed, want hij elimineert Kimi Raikkonen bij een inhaalpoging voor de twaalfde plek. Tijd voor safetycar numero drie.

https://twitter.com/F1/status/1175769801681199106

En wéér zit Leclerc te slapen. Of hij laat gewoon een gaatje vallen met de bokkepruik op. Hoe dan ook, Vettel speert er weer vandoor op weg naar de zege. De gevechten vinden achterin het veld plaats. Beide coureurs van Haas F1 vinden zich op een of andere manier terug aan de staart van de top-10 en zijn met hun botte wapens lekker aan het knokken met elkaar, Giovinazzi en Sainz. Dat is het voordeel van Norris, Gasly en vooral Hulkenberg, die over de radio roept dat hij vermoedt een probleem met zijn diff te hebben. De Duitser zal er echter veel aan gelegen zijn wat puntjes te sprokkelen.

Finish

De mannen vooraan schroeven het tempo nog een beetje op. Vettel zet zelfs de snelste ronde van de race neer. In slagvolgorde lijken ze naar de finish te scheuren. Alleen Albon geeft nu een paar seconden toe op Bottas. Even later knapt ook Bottas’ elastiekje met het treintje voor hem, maar later zien we waarom: Bottas heeft een gaatje laten vallen om een aanval te doen op de snelste ronde. Het lukt de Fin, maar helaas voor hem heeft Magnussen helemaal achteraan het veld een paar nieuwe banden laten monteren en grist hij het extra puntje uit de handen van Valtteri. Overigens heeft MAG er zelf niks aan, want alleen diegenen die in de top-10 finishen kunnen het puntje opeisen.

En zo wint Vettel eindelijk zijn eerste race van het jaar en poetst hij zijn blazoen ietsjes op. De Duitser had al ruim een jaar niet meer gewonnen. Voor Ferrari is het de derde zege van het seizoen na een winloze eerste seizoenshelft. Interessant om te zien of ze deze vorm kunnen vasthouden richting het eind van het jaar. De volgende race in Sochi zou de SF90 op papier in ieder geval wel moeten liggen. Leclerc wordt dit keer dus tweede, voor Max die zich in de laatste ronden nog met hand en tand moet verdedigen tegen Hamilton.

Bottas wordt achter zijn teammaat vijfde en houdt daarmee Albon achter zich. Qua tijd geeft de Britse Thai niet zoveel toe op Max deze race, maar dat ligt deels natuurlijk ook aan het bandensparen- en safetycar verhaal. Norris wordt zevende, voor Gasly, Hulkenberg en Giovinazzi. Al die coureurs mogen trots zijn op hun resultaten, hoewel met name de Hulk en Gio zullen denken dat als het ietsjes anders was gelopen er misschien nog meer in had gezeten. Maar ja…dat is de leven. Op naar moedertje Rusland!

De volledige uitslag