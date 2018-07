Het verhaal van een supersmerige Mercedes C-Klasse

Barnfinds kennen we, deze Mercedes doet er nog een schepje bovenop.

We reizen af naar de VS voor wederom een opmerkelijk verhaal. Een man was in de Connecticut River aan het kajakken toen hij iets op de rivierbodem zag liggen. Hij dacht dat het om een auto ging, dus belde hij de politie. Met duikers gingen ze de rivier in om op onderzoek uit te gaan.

Op de rivierbodem lag inderdaad een auto, een Mercedes C-Klasse (rijtest). Een C300, die hier overigens niet te krijgen is. Je zou je afvragen waarom die op een rivierbodem ligt: op land doet hij het beter namelijk. Zo ook de lokale politie, die eens in de zaak dook (pun not intended).

Eén van de duikers heeft zijn duik gefilmd:



Voor het volledige verhaal heeft de Local PD hun Facebook gebruikt. Naar het schijnt is de auto als ‘vermist’ opgegeven in april, toen de eigenaar onwel werd achter het stuur. Vervolgens kon hij de auto niet meer vinden. Vreemd verhaal, omdat je dan toch op een manier nattigheid zou voelen. Of zal de man in kwestie het een goed verhaal vinden voor de verzekering?

Het behoeft geen uitleg dat deze C300 in ieder geval niet meer de weg op zal gaan. Er is dus niks zeker over hoe de Merc in het water is gekomen. Only in America…