WTF: vrouw steekt hoofd in uitlaat, blijft vastzitten

Only in 'Murica are tailpipes big enough to fit yer head...

Geef toe: je hebt wel eens achter een auto met een dikke uitlaatpijp gestaan en je afgevraagd of je vuist erin past. Bij een auto als de Murcièlago heb je dan een probleem: er passen meer dan twee vuisten in. Worden uitlaten dus groter dan die van een Lambo, dan is er geen uitdaging meer.

Amerikanen hebben dingen wel eens groter dan Europeanen. Zo ook een redneck en het eindstuk van de pijp op zijn Silverado. Hij had zijn Chevy op een festival genaamd Winstock staan, toen de 19-jarige Kaitlyn Strom besloot om een vuist-challenge 2.0 te doen: die uitlaat was groot genoeg voor haar hoofd. Tenminste, haar hoofd paste erin: hem er weer uit halen bleek een lastigere taak.

Na zo’n 45 minuten vastzitten in de uitlaat heeft de brandweer haar bevrijd. Ze heeft er geen fysiek letsel aan overgehouden, wel heeft de politie onderzocht of ze niet een slok teveel op had omdat ze nog geen 21 is. Het lijkt me moeilijk om zoiets nuchter te doen, maar je weet het maar nooit met Amerikanen. Op haar Facebook lijkt ze namelijk nogal trots. Het eindstuk van de Silverado is helaas verwijderd van de truck bij het bevrijden van de vrouw, die staat nu in een lokale herberg genaamd “The Darwin Tavern”. Oh, the irony.