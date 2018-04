Nederlandse schuur blijkt 148(!) Citroëns CX te bevatten

Holy Robert Opron!

Als het leven je 148 citroenen geeft, kan je heel wat limonade maken. Als de citroenen in kwestie echter Citroëns CX zijn, dan valt het sap wat je er aan kan onttrekken nog steeds relatief tegen. Ondanks dat er momenteel een klassiekerboom van jewelste bezig is, kan je de grote Franse karaktersloep (special) nog steeds voor een appel en een ei oppikken. Wat dat betreft had de verzamelaar van deze collectie zich beter toe kunnen leggen op SM’s of DS-en. Of nog even moeten wachten met het verkopen van de hele boedel.

We weten echter niet of dat een optie was, want de reden dat de Citroëns na twintig jaar stil te hebben gestaan nu op de markt verschenen zijn, is onduidelijk. Nog onduidelijker is wat een man (m/v?) bezeten kan hebben om 148 over het algemeen doodnormale CX-en te verzamelen. Waarschijnlijk hield hij van Kamm-staarten en had hij een hekel aan richtingaanwijzers bedienen met een stengel.

De aangeboden modellen zijn een dwarsdoorsnede van het hele CX-gamma en komen uit de jaren 70, 80 en 90. Er zijn stations Breaks, sedans Berlines en enkele verlengde Prestige modellen. De enige écht speciale CX die erbij staat is een tot ambulance verbouwd exemplaar. Overigens een prima idee, zo’n ambulance bouwen op basis van de CX. Weet je tenminste dat de organen van de ongelukkige achterin niet nodeloos door elkaar geschud worden. Helaas lijkt ook deze auto niet in de beste staat te verkeren.

Sprekende over organen, de meeste auto’s zullen waarschijnlijk alleen nog goed zijn als orgaandonor. Eigenaren van een Aston Martin DB7, Aston Martin Virage, Jaguar XJ220, Lotus Esprit (van na de restyling), Marcos LM500, Marcos Mantara, Marcos Mantis, McLaren F1, Mega Monta Carlo, Mega Track, Orca C113, Renault Sport Spider, Spectre R42, TVR Griffith, TVR S4C, Venturi 260LM, Venturi 400GT of Venturi Atlantique hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken over spiegeltrappers. Reserve-exemplaren zijn voorlopig in overvloed voorhanden.

Gelukkig zijn de prijzen in overeenstemming met de over het algemeen niet al te beste staat van de auto’s. Voor minder dan 1.000 Ekkermannen ben je spek/roestkoper in sommige gevallen. De duurste exemplaren kosten rond de acht ruggen. Daarvoor heb je een CX 25 GTI met een dikke spec. Voor exemplaren in minty fresh conditie kan je er beter een uit Citroën’s museum kopen. De hele collectie check je HIER.

Bedankt Dennis voor de tip!