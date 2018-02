Dít is de nieuwe BMW X4

De stijlvolle Duitser is klaar voor actie.

Met het Autosalon van Genève op het oog lanceert BMW alvast de nieuwe generatie BMW X4. Op het oog lijkt er misschien niet bijzonder veel veranderd te zijn, maar niets is minder maar. BMW heeft flink wat aanpassingen doorgevoerd, waardoor we voldoende hebben om te bespreken.

Laten we beginnen met het uiterlijk. De nieuwe X4 maakt zichzelf nog nadrukkelijker aanwezig op het asfalt door een groei in omvang. De auto is 81 mm langer, 37 mm breder en de wielbasis groeit met 54 mm. Centimeterwerk, maar het geeft de auto een iets krachtiger aanzicht. Dit wordt tevens niet in het minst geholpen door de grotere grille, en het feit dat de auto iets dichter boven het wegdek ligt, waardoor het zwaartepunt daalt en de auto sportiever rijdt.

Qua interieur zet BMW in op een luxere omgeving. Hoewel alle (en meer) benodigde functies aanwezig zijn, is er geen sprake van een overvolle dashboard. Integendeel, de binnenzijde van de nieuwe X4 oogt bijzonder rustig, maar elegant. De cockpit is verder op de bestuurder gericht en de sportstoelen zijn herzien. Onder de opties vinden we o.a. een panoramisch dak en climate control met drie zones. De X4 is daarnaast 2,5 cm groter achterin. Tevens kan men spelen met BMW Individual.

Op het gebied van motoren is er keuze uit drie benzine en diesel krachtbronnen, waarvan het vermogen zich tussen de 184 en 360 pk bevindt. Veel keuze qua aandrijflijnen is er niet, BMW stelt alleen de achttraps Steptronic automaat in combinatie met haar AWD-systeem beschikbaar.

BMW windt overigens geen doekjes om haar M-modellen. Meteen al introduceert BMW twee M-versies voor de X4. De drieliter zes-in-lijn van de M40i produceert 360 pk en 500 Nm koppel, en is tevens de krachtigste benzine. De krachtigste diesel is de M40d, waarvan de drieliter zes-in-lijn 326 pk en 680 Nm aan koppel produceert. De auto’s gaan in respectievelijk 4,8 en 4,9 seconden naar de 100 km/u en hebben een top van 250 km/u.