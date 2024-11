Het vervangen van deze versleten borden kost 1 miljoen euro

Slecht leesbare borden boven de A12 vervangen, dat gaat 1 miljoen euro kosten.

Wie dagelijks of geregeld over de A12 tokkelt kennen bovenstaande borden wel. De versleten borden waarop plaatsnamen te lezen zijn. Althans, voor een gedeelte. Het meest dramatisch is het gesteld met Nieuw-Vennep, die afslag bestaat bijna niet meer als we het bord mogen geloven.

Ring Utrecht is nog wel te lezen, net als de steden Amsterdam, ‘s-Hertogenbosch, Rotterdam en Den Haag . Rijkswaterstaat was van plan de borden nog dit jaar te vervangen, maar helaas voor de inwoners van Nieuw-Vennep gaat dat nog even duren. De werkzaamheden zijn uitgesteld. Pas in de loop van 2026 worden de versleten borden vervangen. Nieuw-Vennep blijft dus nog even onbestaanbaar.

Niet alleen deze twee borden zijn versleten. Meerdere verkeersborden op de A12 en A27 zijn steeds moeilijker te lezen door weggevallen plaatsnamen. De staat van de borden is al een jaar bekend bij Rijkswaterstaat, maar het kwam nooit tot concrete actie.

Met de vertraging is ook het budget bekendgemaakt voor het vervangen van de versleten borden. Een slordige 1 miljoen euro. In deze kosten zijn niet alleen de borden zelf meegenomen, maar bijvoorbeeld ook het personeel en afsluiten van de weg.

Maar je weet hoe dat gaat met overheidsbegrotingen. Als ze in 2026 daadwerkelijk gaan beginnen met het vervangen van de borden op de A12 zijn de kosten gestegen naar 2 miljoen euro. Ik heb nu al zin om over twee jaar terug te komen bij dit artikel zodat ik kan zeggen zie je wel, zie je wel! De A27 is al wel in 2025 aan de beurt

Voordat je nu al in de horror-modus schiet voor 2026 met betrekking tot potentiële files Rijkswaterstaat is van plan de blauwe borden zoveel mogelijk in de nachten te vervangen. Nog geen blijf weg verhalen.

Zo is de verkeershinder minimaal. En kunnen we straks allemaal met een gerust hart naar Nieuw-Vennep. (via RTV Utrecht)

Beeld: Google Streetview