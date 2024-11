Nieuwe auto Private Leasen voor 77 euro per maand? Dat kan!

Voor nog geen €1.000 euro per jaar kun jij een gloednieuwe auto op de oprit hebben staan.

Wie nog even geduld heeft, kan over een tijdje een spotgoedkope tweedehands Tesla op de kop tikken. Heb je daar het geduld of geld niet voor over, dan kun je ook eens een private lease overwegen. Voor nog geen 300 euro rij je in een nieuw, geinig hatchbackje. Maar het kan blijkbaar nog goedkoper. Daarvoor moeten we wel langs de grenscontrole, want deze deal wordt aangeboden vanuit Duitsland.

Oh, nog een factor om rekening mee te houden wanneer je voor 77 euro per maand een auto wilt leasen: je gaat elektrisch rijden. De Duitse firma KönigDeals biedt een Dacia Spring van de vorige generatie aan als private leasebak. De EV stamt uit 2023, is uitgedost in de Extreme-uitvoering en heeft een 65 pk sterke elektromotor. Dankzij een 27,4-kWh batterij kom je maximaal 220 kilometer ver. Prima voor woon-werkverkeer en om de boodschappen te doen.

Teken je het leasecontract, dan ben je 24 maanden lang (trots?) eigenaar van de Spring. Daar betaal je dus €1.848 voor, exclusief laadkosten. Houd wel de kilometerteller in de gaten, want je mag maar 5.000 kilometer per jaar rijden. Verder is de elektrische Dacia uitgerust met 14-inch stalen wielen, koperkleurige accenten zoals de spiegels en delen van de dakrails. Het is net een Cupra. Bijna.

Van de Dacia Spring kun je veel vinden. En als primaire auto zijn er zoveel redenen te bedenken om het vooral niet te doen en wat comfortabelers te kopen dan deze batterij op wielen. Maar voor iets meer dan zeven tientjes per maand als auto voor erbij kun je eigenlijk geen argument verzinnen om het niet te doen.

Hoe duur is een Dacia Spring private lease in Nederland?

Dacia leent alleen de nieuwste versie van de Spring uit. Voor de Extreme-uitvoering van dat model betaal je in Nederland €339 per maand. Das nogal een verschil. Daar staat tegenover dat de nieuwere Spring niet twee, maar vier jaar in jouw bezit is. Heb je dat ervoor over?