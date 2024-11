Hete hatchback met Ferrari V8: dit wil je!

Hete hatchback en Ferrari V8: het bestaat en je kan het kopen. Ja, echt.

Voordat we je meenemen voor een virtuele tour door een echt bestaande hot hatch met Ferrari V8, eerst even een kleine introductie. Om mee te beginnen: het is een project van Sbarro, wat de bizarre natuur van de auto verduidelijkt. Het Zwitserse bedrijf van Franco Sbarro staat bekend om nogal bizarre creaties. En wat we toch even vermeld wilden hebben: de Sbarro hatchback met V8 is eigenlijk de timide versie van het originele idee. Sbarro had namelijk de visie om een V12 achterin een hatchback te leggen. Overdwars. Deze was vervaardigd uit twee zescilinder Kawasaki-motoren, vermoedelijk uit een Z1300.

Sbarro Super Eight

Deze Sbarro Super Twelve was een brug te ver, maar de koets en styling werden dus wel hergebruikt. De uiteindelijke versie is dus minder extreem dan het plan. Houd dat even in je achterhoofd als we de specs opnoemen van de uiteindelijke versie, de Sbarro Super Eight.

Ferrari V8

Het koetswerk van de Sbarro Super Eight was op maat gemaakt, maar de motor is welbekend. Dat is namelijk de 2.9 liter grote ‘Quattrovalvole’ V8 uit een Ferrari 308 GTB. Goed voor een heuse 240 pk en een handbak. Gezien de hete hatchbacks van des tijds is dit een beetje als het blok van een Roma in achterin een Fiat Tipo lepelen. De styling is deels geïnspireerd op de Testarossa, te zien aan de grote luchtinlaten achter de voordeuren.

Grappig genoeg is het geheel daarom nog best binnen de perken gehouden. Ja, het is een soort vreemde Renault 5 Turbo, maar 240 pk over de achterwielen met zo’n korte wielbasis klinkt eerder leuk dan gevaarlijk. En het ziet er echt uit als een soort Ferrari. Maar dan met heerlijk period-correcte gouden spaakvelgen die zelfs meer dish hebben achter dan voor.

Daily driver

En: hij doet het gewoon. Er wordt regelmatig gereden met de Sbarro Super Eight. Je kan dus deze ‘Ferrari voor in de stad’ ook echt gebruiken als Ferrari in de stad. Oké, een strepentrekker is het nu absoluut niet meer, een Clio V6 had in zijn tijd al 255 pk. Maar dat geluid moet briljant zijn voor dit kaliber auto.

Kopen

Collega Machiel bracht jullie in 2019 al de kans om de Sbarro Super Eight te bemachtigen. Toen ter tijd bij een Vlaamse verkoper met beperkt beeldmateriaal en voor slechts 95.000 euro. We zeggen slechts, want voor zover wij kunnen vinden zijn kan je het aantal Super Eights op minder dan één hand tellen. Aangezien de Super Eight van vandaag wordt aangeboden met Nederlandse én Franse papieren zal het wel dezelfde zijn. En die is lekker gestegen in prijs: CarJager wil 250.000 euro vangen voor het ding met 30.100 km op de klok. Koop dan?!?