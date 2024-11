Manthey Porsche 911 GT3 RS, want het kon nog heftiger

Voor de echte rupsjes nooitgenoeg doet Manthey Racing hun zegje over de Porsche 911 GT3 RS.

Met tuning kan je een hele hoop. En daarmee moedigen we niet aan om de hele inhoud van de AutoStyle-gids op je Saxo te plakken, nee, we bedoelen dan ‘functionele’ mods. Zaken die een auto beter maken qua gevoel. Of snelheid. Of bochtenwerk. Of allemaal. Bij sommige auto’s is het ook goed te begrijpen. Je weet immers dat fabrikanten de motor altijd knijpen, omdat ‘ie dan zuiniger is. Voor 95 procent maakt dat niks uit en die overige vijf procent kan middels een chipje ineens meer pit uit de motor halen. Auto’s moeten vaak een compleet totaalplaatje zijn, dus meer is mogelijk.

Porsche 911 GT3 RS

Wat nou als de auto al een compleet plaatje is? Een Porsche 911 GT3 RS is bijvoorbeeld enorm gespecialiseerd. Je hebt bijna twee ton meer betaald dan een Carrera omdat je geen allrounder wilde, maar de beste circuitprestaties die Porsche kan bieden. En Porsche is geen vreemde op dat gebied. Je mag er dus vanuit gaan dat Porsche het onderste uit de kan heeft gehaald qua prestaties. En dat hebben ze. Maar er is altijd meer.

Manthey Racing

Het onderste uit de kan halen bij het onderste uit de kan komt dan ook binnenkort van Manthey Racing. Vinden we dat een verrassing? Nee. Het bedrijf kondigde dit al aan middels een teaser, bovendien hebben we zoals je kan zien ook al prototypes zien rondrijden zoals die op Autoblog Spots (bedankt @basfransencarphotography). Nu heeft TheSupercarBlog.com een gelekte folder met de upgrades te pakken en nu is de verrassing er helemaal af.

Details

Dat Porsche toch wel echt hun best doet, blijkt aan de relatieve subtiliteit van de upgrades van Manthey Racing. Bij de vorige GT3 RS (991.2) ging het om iets andere aerodynamica voorop en een marginaal andere spoiler, naast de welbekende ‘aerocover’ voor de achterwielen. De GT3 RS 992 is af fabriek al min of meer een Manthey-pakket, want overal zitten gekke frutsels die puur bedoeld zijn om lucht over de auto te geleiden en meer downforce te creëren, waardoor de GT3 RS aan het asfalt kleeft als een Prittstift.

Het meest opvallende wat Manthey toevoegt is een haaienvin, iets wat we kennen van F1-auto’s maar wat bijvoorbeeld ook de LMP1-auto’s waar dat zelfs verplicht gesteld is. Dan hebben we het over de verticale vin op de achterruit die helemaal tot aan de spoiler doorloopt. Op de LMP1’s zorgt dit voor extra downforce in de bochten, dus het lijkt erop dat Manthey hetzelfde wil creëren voor de GT3 RS.

Overige veranderingen zijn minder opvallend, maar kunnen wel net het verschil maken. De DRS-vleugel blijft, maar dan met andere eindstukken. Naast de haaienvin plaatst Manthey Racing per kant drie extra vinnen naast de al bestaande vin die de lucht naar de vleugel leidt. Deze ‘vortex generators’ zorgen ook weer voor extra downforce. De diffusor achter is anders en aan de voorkant is de splitter meer uitgesproken, krijg je her en der ‘canards’ mee en dus die aerodiscs voor de velgen. Manthey doet daar bovenop ook nog een set nieuwe veren, nieuwe remblokken en nieuwe remleidingen, die volgens hun voor een betere pedaalrespons zorgen.

Binnenkort

Zeer binnenkort wordt de set officieel gepresenteerd, maar het lijkt erop dat we dan gewoon de foto’s die SupercarBlog al heeft te zien krijgen. Prijzen mag je alleen weten bij serieuze interesse. We hebben het gevoel dat Manthey ook zeker op de Nürburgring wat rondjes gaat rijden en misschien wel het record in het vizier heeft. Totdat de 992.2 GT2 RS komt en ze daar hun plasje over gaan doen.