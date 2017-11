Hete info over nieuwe BMW M3

Dat wordt smullen!

Het duurt nog even voordat we kennis maken met de G80 M3, de opvolger van de F80 M3. Toch is er nu al het een en ander bekend. Het maakt het wachten op de nieuwe M3 er niet makkelijker op.

Zo zegt Car Magazine te weten dat de G80 M3 een nieuw ontwikkelde twin-turbo drieliter zes-in-lijn onder de kap gaat krijgen. De hete sedan krijgt onder andere waterinjectie. Techniek die we kennen van de huidige M4 GTS. Het vermogen zou uitkomen op zo’n 500 pk en 600 Nm koppel. Meer informatie over de techniek achter BMW’s waterinjectie check je in DIT artikel.

De nieuwe motor, genaamd S58B30, krijgt niet alleen hulp van turbo’s. Men spreekt tevens over een 48-volt hybride systeem en een verbeterde start-stop systeem, wat het verbruik ten goede moet komen.

De acceleratietijden zullen vermoedelijk gehakt gaan maken van de huidige M3. De kans is sterk aanwezig dat het M xDrive van de huidige BMW M5 naar de M3 gaat komen. Dit betekent vierwielaandrijving wanneer de auto tractie nodig heeft en 100% achterwielaandrijving als de bestuurder dit wil. Door dit systeem kan de M3 straks sneller accelereren, maar deze techniek maakt de auto er niet lichter op. Ondergetekende gokt dan ook dat BMW wat carbon spielerei gaat toepassen en dat de nieuwe M3 hooguit 50 kg minder zal wegen in vergelijking met het huidige model.

Of de nieuwe M3 er alleen met M xDrive gaat komen is nog maar de vraag. De kans bestaat namelijk dat er nog een handgeschakelde variant gaat komen, maar enkel in combinatie met achterwielaandrijving.

Met de komst van de M3 CS zit het er bijna op voor de huidige 3-serie. Volgend jaar wordt de nieuwe 3er verwacht. Het jaar daarna de Touring en in 2020 maken we kennis met de 4-serie als Coupé, Cabrio en M4. De 4-serie Gran Coupé zal later als volledige elektrische auto op de markt worden bracht.