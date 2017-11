Vergelijking: nieuwe Corvette ZR1 vs de oude

Beter, sneller en bruter. Ook mooier?

Dat laatste is een meningsvraag en daar denkt iedereen anders over. Dit weekend presenteerde Chevrolet de nieuwe ZR1 op basis van de Corvette C7. Er zitten de nodige verschillen tussen de twee. Qua uiterlijk, maar ook onder de kap. Je leest de verschillen in dit artikel. Boven zie je de oude ZR1, daaronder de nieuwe.

Uiterlijk

De looks zijn significant anders. Een Corvette C7 Z06 en een Corvette C7 ZR1 zijn gemakkelijk uit elkaar te houden. Dat was met de C6 Z06 en C6 ZR1 wel anders. Alleen liefhebbers hadden door dat ze met de speciale ZR1 te maken hadden. Pas als je de C6 Z06 en C6 ZR1 naast elkaar zet denk je oh, de verschillen zijn wellicht toch meer dan ik aanvankelijk had gedacht!





Net als de vorige ZR1, heeft ook het nieuwe model een dikke power bulge op de motorkap. Op de C7 ZR1 is de power bulge echter een stuk uitbundiger geworden. Deze is niet te missen. Verder kreeg de nieuwe ZR1 een nieuwe voorbumper met een carbon lip. Dat laatste had de C6 ZR1 ook. Dit geldt tevens voor de sideskirts. Zowel de C6 ZR1 als de C7 ZR1 hebben een carbon lip. Wat opvalt is dat de voorbumper veel meer open oogt in vergelijking met de C6. Dit heeft een belangrijke reden. Het blok in de C6 wilde nog wel eens warm worden. Te warm. De grotere luchtinlaten moeten voor meer koeling zorgen, zodat de 6.2 optimaal kan blijven ademen.

De achterkant ging bij de nieuwe ZR1 flink op de schop. In tegenstelling tot een clean design zoals bij het vorige model, kreeg de nieuwe ZR1 een enorme taartschep. Dit is niet voor de sier. Met de enorme power onder de kap wil je dat de vier banden op het asfalt blijven en dus was het installeren van een spoiler noodzakelijk.





Een ZR1 herkennen was nog nooit zo makkelijk. Waar de C6 ZR1 nog iets vriendelijks had, is de C7 ZR1 rauw, agressief en een klein kind zou mama, raceauto! roepen. De ZR1-badge tref je voortaan onder het Corvette-logo aan. Verder heeft de nieuwe ZR1 aan de achterkant veel overeenkomsten met een reguliere C7.





Techniek

Hier wordt het pas echt interessant. De C6 ZR1 had een 6.2 liter V8-compressormotor. Met 647 pk en 819 Nm koppel een krankzinnig ding. 0-100 was in 3,6 seconden gedaan en de top lag op 330 km/u. Dankzij de compressor was die top overigens zo gehaald. Door de handgeschakelde versnellingsbak was het moeilijk om zonder wheelspin weg te rijden. De C6 ZR1 was absoluut geen speelgoed. Op de Nordschleife was de C6 ZR1 goed voor een rondetijd van 7:26,4. In Europa kreeg je bij aanschaf van een C6 ZR1 een rijtraining op Paul Ricard. Niet voor de gezelligheid. Nee, je moest als kersverse eigenaar leren om dit gruwelijke beest te temmen.

De nieuwe C7 ZR1 is op papier nog gekker. De 6.2l V8 met Supercharger is nu goed voor maar liefst 766 pk en 969 (!!) Nm koppel. Ook deze ZR1 is er weer met een handbak te krijgen. Een automatische transmissie behoort tevens tot de mogelijkheden. Chevrolet heeft niet bekendgemaakt wat de 0-100 km/u tijd is. De topsnelheid is met 338 km/u iets rapper in vergelijking met de oude.

Chevrolet heeft al aangegeven het oude record van de C6 ZR1 te willen verpulveren. Men richt op een tijd onder de zeven minuten. We houden het nieuws in de gaten en zijn benieuwd wat ze met de C7 ZR1 weten te doen.





Conclusie

Het is bijna 10 jaar geleden dat Chevrolet met de C6 ZR1 kwam. In die 10 jaar hebben de engineers absoluut niet stilgezeten. Met de nieuwe ZR1 zetten de Amerikanen opnieuw een knotsgek apparaat op de weg. De concurrentie zal moeten vrezen voor C7 ZR1. In Amerika hopen ze natuurlijk het record van de nieuwe 911 GT2 RS te kunnen breken. Verwacht ook bij deze ZR1 een heftig prijskaartje. De C6 ZR1 kostte bij zijn introductie 200.000 euro, exclusief alle Nederlandse belastingen.