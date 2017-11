Dit is de nieuwe G-klasse van Jon Olsson [video]

Lord Hans is born.

Wederom is er een auto van Olsson in Nederland verbouwd. Al zijn ex-auto’s komen in Nederland terecht, maar ook zijn nieuwe auto’s worden in ons land onder handen genomen. De Zweedse vlogger/pro-skiër heeft ditmaal een G500 4×4² als basis gekozen, Absolute Motors uit Ridderkerk mocht de verbouwing regelen. Naast alle aanpassingen aan het exterieur (toeters, lampen, wrap, etc), is tevens de motor aangepakt. Standaard levert de G-klasse 422 pk en 610 Nm uit een 4.0 V8, de G van Jon zou nu zo’n 800 pk leveren!

Opvallend is dat er geen overduidelijke camo-wrap op de SUV zit, iets wat voorheen toch wel zijn stijl was. Het is nu in ieder geval een stuk subtieler. De auto heeft overigens de naam Hans gekregen, vernoemd naar de broer van Olsson (die je ook in de video ziet)

Maar goed, vanavond is zijn nieuwe vlog online gekomen, waarin hij alles vertelt over deze nieuwe creatie. De video is uiteraard opgenomen in Nederland, check it out: