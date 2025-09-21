Smurfblauwe Volvo met zescilinder kan er maar één zijn… toch?

Een smurfblauwe Volvo met zescilinder, dat moet wel een V60 Polestar zijn! Toch? Toch…?

Dikke Volvo-stationwagons in opvallende kleuren: je kan er boeken over schrijven. Alleen van de nineties tot de vroege jaren ’00 al. Cream Yellow op de 850 T-5R, Saffron Gold op de V70 R en Flash Green (bonuspunten voor ‘Atacama’-oranje interieur) op de V70 R II. En ook al was het nooit een ‘echte’ R, als je een V70 III dik aankleedde met R-Design mocht je voor de kleur Passion Red kiezen. Daarna is het nog maar één keer gebeurd dat een Volvo-stationwagon zo’n beetje gedefinieerd wordt door zijn kleur. We hebben het dan natuurlijk over de Volvo V60 Polestar.

Volvo V60 Polestar

Ook al heeft Volvo zeker wel dingen gedaan met de autosport vóór Polestar (iets met Jan Lammers en een 850 T-5R Estate), het was de eerste productie-Polestar die liet zien dat Volvo hun raceteam serieus neemt als toevoeging voor de straatauto’s. Eigenlijk wilde je natuurlijk de C30 PCP met een 400 pk sterke vijfcilinder of de S60 PCP met een 500 pk sterke zes-in-lijn. Dan voelt de 350 pk sterke S60 (en V60) Polestar die wel in productie ging ietwat tam. Maar laten we wel wezen: Dikke velgen, splitter en spoiler, remmen met zes zuigers van Brembo en dempers van Öhlins: het katapulteert de V60 naar 100 in vijf seconden.

De beste herinnering van de Volvo V60 Polestar is natuurlijk dat die gekke kleuren weer terugkeerden. Rebel Blue dit keer, een aanstekelijke smurfblauwe kleur. Die overigens wel betekenis had: dit was de huiskleur van Polestar als Volvo’s motorsportdivisie (en min of meer dezelfde kleur blauw als de Zweedse vlag). Het leuke van de V60 Polestar is dat het in het zwart net zo goed een dik aangeklede ‘standaard’ V60 had kunnen zijn: een heerlijke sleeper. Maar kom op, je wil toch die kleur?

Smurfblauwe Volvo met zescilinder

Dan moet je goed zoeken. Als je al een Polestar kan vinden, is het vaak een S60, of een andere kleur, of zelfs de ‘verkeerde’ motor. Na slechts twee jaar verving Volvo de zescilinder door een 367 pk sterke viercilinder. Ook leuk, maar je wil natuurlijk zes potten. Op Marktplaats staat momenteel een doekje voor het bloeden. Zes cilinders, Rebel Blue, Polestar-aanduiding en een praktisch model. Het is alleen geen V60.

Het is de V60 op stelten: een Volvo XC60 R-Design in Rebel Blue. Nee, een SUV is niet hetzelfde als een estate. Maar je krijgt veel van hetzelfde. Zoals gezegd: een vergelijkbare motor. Het is dezelfde ‘B6304T’ zes-in-lijn met turbo als in de Polestar, alleen dan met 305 pk en 440 Nm. Wel net zoals de Polestar met aandrijving op alle vier de wielen. Dat kost wel flink wat sprinttijd: de XC60 tikt 100 km/u aan in ‘slechts’ 7,3 seconden. De prijs van een hoge zit. En oh ja, de Öhlins-dempers en Brembo-remmen worden je ook bespaard.

Het is dan ook de uitvoering die deze Volvo XC60 T6 AWD R-Design een soort Polestar maakt. De blauwe kleur natuurlijk, maar ook de velgen. Bij de XC60 kreeg je vervolgens allerlei onderdelen in aluminiumkleur gespoten, zoals de diffusor, zijskirts en details in de voorbumper. En je kreeg lekker veel opties, waaronder een groot panoramadak.

Interieur

Van binnen ontbreken ook de écht sportieve zaken van een V60 Polestar in de Volvo XC60 R-Design, waaronder de toch wel erg leuke blauwe stiksels in de stoelen en het stuur. Verder lijkt de cabine er wel op, alleen echt inspirerend is het niet. Volvo’s interieur van deze periode was echt niet slecht, maar voor zaken als een volledig toetsenbord voor de telefoonbediening beginnen de jaren toch echt wel te tellen. De versnellingspook bedient net als de V60 Polestar een automaat met zes versnellingen die je eventueel zelf kan bedienen. Alleen dan wel met de pook, niet met flippers achter je stuur.

Kopen

Begrijp ons niet verkeerd, we willen niet de indruk wekken dat je geen V60 Polestar meer nodig hebt dankzij deze Volvo XC60 R-Design. Alleen deze XC60 is op vele manieren gelijkwaardig uitgevoerd en dat maakt hem op zijn minst een leuke occasion. En al is deze XC60 netjes, deze vrij zeldzame samenstelling heeft wel zijn prijs.

Hij mag er dan netjes uitzien voor een kilometerstand van 160.240 km: de Volvo XC60 R-Design moet nog 27.900 euro kosten. Kopen kan uiteraard op Marktplaats. Is dit genoeg om een V60 te emuleren, of wil je toch een echte Polestar?