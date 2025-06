Is de goedkoopste Polestar 2 op Marktplaats betaalbaar genoeg?

Hoeveel heeft de Model 3-concurrent afgeschreven in vijf jaar tijd?

Klanten en fabrikanten moesten even bijkomen van het succes van de Tesla Model 3. Toen iedereen weer bij zinnen was, verschenen de eerste Model 3-concurrenten. Een van de sterkste rivalen is de productieversie van de Volvo 40.2 concept, de Polestar 2. Inmiddels is de 2 al zes jaar oud (wat vliegt de tijd) en heeft hij al een facelift ondergaan. Hoog tijd om eens te kijken wat een tweedehandse 2 tegenwoordig kost op Marktplaats.

De eerste 2’s kwamen in 2020 naar Nederland. In het eerste jaar verkocht Polestar er 2.951 stuks van. In de jaren die volgden, bleven de jaarlijkse verkopen hangen rond de 2.000 exemplaren tot afgelopen jaar: toen waren het er 1.627.

Specificaties

De eerste generatie van de 2 heeft twee elektromotoren die gezamenlijk 300 kW (408 pk) en 660 Nm leveren. Van 0-100 km/u accelereren duurt 4,7 seconden. De motor wordt gevoed door een 78 kWh-accupakket voor een actieradius van 470 kilometer. Het snelladen kan met maximaal 150 kW: 0-80% laden kan in 40 minuten.

Goedkoopste Polestar 2 op Marktplaats

Op het moment dat ik dit artikel bij elkaar tik, staat de goedkoopste Polestar 2 van Marktplaats te koop in Elburg. Dit is uiteraard een pre-facelift 2 en komt uit 2020. In de afgelopen vijf jaar is er 173.765 kilometer mee gereden. Het gaat hier om de Long Range Dual Motor uitvoering van de Launch Edition-lijn met de eerdergenoemde specs.

De eerste eigenaar van deze 2 is een Nederlander en heeft de EV nog altijd in bezit. Hij koos voor de kleur Thunder Grey metallic en vinkte opties als een trekhaak (1.500 kg trekgewicht), panodak en Harman Kardon Premium-geluidssysteem aan. Deze Polestar hoeft pas in oktober 2026 langs een garage voor de APK en staat op 20-inch winterbanden.

De eerste eigenaar betaalde vijf jaar geleden precies € 61.000 voor de nieuwe Polestar 2. Van die waarde is bijna twee derde verdampt. De goedkoopste Polestar 2 op Marktplaats kost € 20.450. Van dat geld kun je ook een Model 3 Performance uit 2019 kopen, maar dat wil je niet in deze tijd. Misschien dan maar een S5?