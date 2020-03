Gaat de GP van Zandvoort door, ja of nee?

Er is nog veel onduidelijkheid.

De afgelastingen volgden elkaar in een rap tempo op in de Formule 1. De Grand Prix van China was de eerste race die van de baan was. Gisteren volgde op het allerlaatste moment de GP van Australië, na een dag vol verwarring. Vanochtend viel het doek ook voor Vietnam en voor Bahrein, die het sowieso al zonder publiek moest stellen. Wat echter nog een groot vraagteken is: de Nederlandse Grand Prix.

Officiële instanties

Allereerst: wat zeggen de officiële instanties? In een statement zeggen zowel de FIA als de F1 dat het seizoen naar verwachting eind mei van start zal gaan:

Formula 1 and the FIA expect to begin the Championship in Europe at the end of May but given the sharp increase in COVID-19 cases in Europe in recent days, this will be regularly reviewed.

Helaas voor Nederland is de GP van Zandvoort gepland voor begin mei. Dit zou dus betekenen dat de race niet door zal gaan als gepland. Er is echter nog geen officieel bericht dat dit inderdaad het geval is. FIA heeft het alleen over Vietnam en Bahrein. Ook de organisatie van de Dutch GP heeft nog een officieel bericht ontvangen.

Meningen en geruchten

Dat er nog geen officieel bericht is, weerhoudt veel mensen er niet van om hun verwachting te delen. Helmut Marko rekent er niet op de race in Zandvoort door zal gaan, want hij verwacht dat het seizoen pas in juni begint. Als dat zo is, wordt de Grand Prix van Azerbeidzjan de seizoensopener. Olav Mol gaat ook uit van dit scenario. Op Twitter deelt hij het gerucht dat de races in het zomerreces ingehaald zullen worden. Volgens hem zal er desnoods tot in januari geracet worden:

F1 Teams schijnen afgesproken te hebben fabrieken op slot te doen, races in de zomerbreak in te halen en desnoods tot in 2021 dit kamp af te maken. In jan kun je racen in bahrein en abudhabi. Dan ook de 2021 auto’s en regels pas in 2022 te introduceren — Olav Mol (@Olav_Mol) March 13, 2020

Op dit moment geldt: geen nieuws is goed nieuws, maar er moet wel een wonder gebeuren wil de race nog doorgang vinden. Het heeft er alle schijn van dat Zandvoort voor niets zo snel is klaargestoomd voor de Formule 1.

Foto: Italia a Zandvoort door @wesley1997