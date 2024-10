Nieuwe MINI Cooper Cabrio is hier en heeft iets geks

Dit is de nieuwe generatie MINI Cooper Cabrio, inclusief de Nederlandse prijs!

De compleet nieuwe generatie MINI Cooper lijkt, als je heel kritisch kijkt, op een sterke facelift van de voorgaande generatie. Met name de achterlichten zijn duidelijk anders. En natuurlijk onderhuids, met een fatsoenlijke actieradius voor de volledig elektrische variant.

Het gekke..

Met de nieuwe generatie MINI Cooper Cabrio is iets geks aan de hand. Je ziet het meteen bij het zien van de achterkant van de auto. Dat lijkt toch verdraaid veel op de oude generatie. En inderdaad, de nieuwe style achterlichten passen blijkbaar niet op de cabrio in het ontwerp.

Daardoor heeft de Britse autofabrikant noodgedwongen de oude lampen gedeeltelijk moeten recyclen. Haalt toch een beetje de nieuwigheid er af. Er zit wel een nieuw design in de verlichting zelf, zodat je toch een beetje kunt laten zien dat je ‘de nieuwe’ hebt.

Het dak van de nieuwe MINI Cooper Cabrio is in 18 seconden te openen. Je kunt het dak op twee manieren openen. Helemaal open, of gedeeltelijk zoals met een schuifdak. Het dak is met een snelheid tot 30 km/u te bedienen.

De cabrio is 3,879 mm lang, 1,431 mm hoog en 1,744 mm breed. Het begint bij 16 inch velgen voor de el cheapo variant, tot 18 inch als je er wel deftig bij wil rijden. Achterin heb je 160 liter bagageruimte. Is het dak gesloten is er sprake van 215 liter bagageruimte. Er zijn twaalf kleuren om te kiezen. Voor het interieur zijn er diverse trims te krijgen, de dikste is de JCW-trim met diverse sportieve accenten.

C, S en JCW

Het merk lanceert de nieuwste generatie Cabrio als C en als S op de markt, een JCW moet er ook nog komen. De Cooper Cabrio C is goed voor 163 pk en 250 Nm koppel. Deze instapper sprint in 8,2 sec naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 220 km/u.

Daarboven zit de nieuwe MINI Cooper Cabrio S. De tweeliter viercilinder turbomotor schopt het tot 204 pk en 300 Nm aan koppel. 0-100 km/u is in 6,9 seconden voltooid en de topsnelheid ligt op 237 km/u.

De Cooper Cabrio C begint bij 46.990 euro. De Cooper Cabrio S moet minimaal 50.990 euro kosten. De vorige generatie was er ook als volledig elektrische auto. MINI rept er met geen woord over of de nieuwe Cabrio er ook als EV gaat komen. De JCW staat nog niet in de Nederlandse prijslijst.