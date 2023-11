Zul je altijd zien. Is elektrisch rijden straks duurder dan rijden op benzine…

Buiten de reden dat we zo goed bezig zijn voor het milieu en tevens het klimaat en de ijsbeertjes, is er nog iets waarom steeds meer mensen overstappen op elektrisch rijden. En da’s heel simpel, de portemonnee.

het is in de meeste gevallen gewoon goedkoper om elektrisch te rijden dan op benzine. Reken maar uit. Stroom is minder duur, je hebt nauwelijks onderhoud en je betaalt geen wegenbelasting. Katsjing, zegt de kassa

Elektrisch straks duurder dan rijden op benzine?

Maar daar kan zomaar verandering inkomen. Zegt althans accountantskantoor KPMG. Volgens hen moet er een aantal dingen anders aan een elektrische auto, om te zorgen dat rijden op benzine straks weer goedkoper wordt.

Want volgens KPMG ligt de aanschafprijs nu veel te hoog en is het een kwestie van tijd voordat de elektriciteitsprijs weer stijgt én er wegenbelasting op die elektrische bakken wordt geheven. Heb je nu allemaal nog geen last van.

Maar goed, aan de aanschafprijs kun je weinig doen, maar KPMG komt wel met andere zaken die je zou kunnen toepassen om elektrisch rijden goedkoper te houden dan rijden op benzine.

Een daarvan is het opladen van je EV met energie die je zelf hebt opgewekt met de zonnepanelen op je dak. Da’s nu een enorm gedoe en vrijwel onmogelijk. En je zou ervoor kunnen kiezen om te laden in de daluren, als de prijs van stroom lager ligt.

Allemaal open deuren ja. Maar het zijn wel dingen die je zelf zou kunnen doen om de prijs van elektrisch rijden lekker laag te houden. Of stemmen op een partij die de wegenbelasting voor elektrisch rijden niet wil invoeren.

Dan komen we al een heel eind.