Hier, álle prijzen van de BMW 3 Serie Touring

We duiken even de boeken in.

BMW heeft eerder dit jaar een initiële prijslijst bekendgemaakt, met daarop een aantal verschillende varianten van de nieuwe 3 Serie Touring. Vandaag vinden we op de website van het Beierse automerk de volledige prijslijst met alle uitvoeringen tot nu toe. Wel zo handig, nu de zogenaamde ‘Introduction’ modellen het veld moeten ruimen. In dit artikel gaan we alle uitvoeringen langs die momenteel op de prijslijst staan.

Benzine vanaf onder de 50 mille!

Wie destijds niet de afgeprijsde 330i op de kop heeft getikt, zal voortaan ongeveer evenveel moeten betalen voor de 320i. Dit model, dat vanaf november geleverd zal worden, is met een prijskaartje van 49.956 euro een fractie onder de 50 mille grens te vinden. Het instapmodel heeft 184 pk en wordt standaard geleverd met een automatische versnellingsbak. De 330i (54.110 euro) heeft dezelfde tweeliter viercilinder, maar in dit geval beschikt deze over 258 pk. Een automaat is ook hier van de partij. Met vierwielaandrijving kost de 330i 57.306 euro.

Het voorlopige topmodel van de benzine-uitvoeringen kost 78.484 euro en heet de M340i xDrive. De vierwielaangedreven 3 Serie met een M-letter heeft een 374 pk sterke driecilinder, die tevens 500 Nm aan koppel levert.

Dieselen kan voor minder

Het instapmodel bij de zelfontbranders is ongeveer 1.200 euro goedkoper dan de 320i. Wie kiest voor de 318d betaalt daarvoor 48.705 euro. De 150 pk sterke diesel is tevens met een automaat verkrijgbaar, voor 50.126 euro. Een trede hoger vinden we de 320d. Met een handbak kost deze uitvoering (190 pk) 52.555 euro, de automatische versie kost 53.756 euro. De 320d is ook te bestellen met vierwielaandrijving, tegen een prijs van 57.833 euro.

De topdiesel, de 330d, wordt standaard geleverd met een automatische versnellingsbak en kost 66.449 euro. In deze configuratie wordt de 3 Serie Touring aangedreven door een 265 pk sterke drieliter diesel. Het koppel is bij dit model overigens wel héél lekker. De zes-in-lijn produceert 580 Nm. Wie de 330d bestelt met xDrive, betaalt 69.648 euro.